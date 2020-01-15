Путин предложил увеличить материнский капитал

"Предлагаю увеличить материнский капитал ещё на 150 тысяч рублей. Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребенка. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 тысяч 617 рублей и в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться", - сказал он, оглашая послание Федеральному собранию.