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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T12:52+0300
https://ria.ru/20200115/1563436783.html
Путин предложил увеличить материнский капитал
https://cdn25.img.ria.ru/images/156343/66/1563436686_242:163:2571:1473_1036x0_80_0_0_6d4861f6501be47af14e9ef6e5c168f5.jpg
РИА Новости

Путин предложил увеличить материнский капитал

12:21 15.01.2020 (обновлено: 12:52 15.01.2020)
263287
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Владимир Путин предложил увеличить материнский капитал при рождении второго ребенка на 150 тысяч рублей.
"Предлагаю увеличить материнский капитал ещё на 150 тысяч рублей. Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребенка. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 тысяч 617 рублей и в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться", - сказал он, оглашая послание Федеральному собранию.
Президент добавил, что считает, что если в семье сейчас есть ребёнок, то после рождения второго материнский капитал должен предоставляться ей уже в новом увеличенном размере - 616 тысяч 617 рублей.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Вчера, 00:00
Не раскачиваясь после праздников. Чем удивит новое послание Путина
2551647492
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Послание президента России Федеральному собраниюВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
я, ещё 5 лет назад говорил, что давать нужно и за первого ребенка. чтобы вообще рожали.
15 января, 13:02
Я В ТАНКЕ
5480004
Хорошее предложение. Мы с женой, хоть и хорошо зарабатываем. Но материнским капиталом воспользовались...
15 января, 13:00
DKDen KL
5604005
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