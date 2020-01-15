Новак прокомментировал возможность отмены встречи ОПЕК+

"Вы знаете, я прочитал это в новостях, в одном из информационных агентств. Официально вообще к нам никто не обращался, и даже неофициально, поэтому мы первый раз услышали об этом. Мы исходим, в принципе, из того, что сейчас договоренности существуют, которые никто не отменял, о том, что мы в марте встречаемся. Тем более, что соглашение действует до 1 апреля, и нам в марте нужно встречаться для того, чтобы посмотреть текущую ситуацию и определить дальнейшие совместные действия", - заявил Новак журналистам, отвечая на вопрос о том, возможно ли не проводить заседание ОПЕК в марте и автоматически продлить сделку до июня.