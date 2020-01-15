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Новак прокомментировал возможность отмены встречи ОПЕК+
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РИА Новости

Новак прокомментировал возможность отмены встречи ОПЕК+

12:21 15.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак, комментируя сообщения о возможности отмены очередной встречи ОПЕК+ и автоматическом продлении сделки по сокращению добычи, заявил, что российская сторона не получала таких предложений, исходит из существующих договоренностей о проведении встречи в марте.
"Вы знаете, я прочитал это в новостях, в одном из информационных агентств. Официально вообще к нам никто не обращался, и даже неофициально, поэтому мы первый раз услышали об этом. Мы исходим, в принципе, из того, что сейчас договоренности существуют, которые никто не отменял, о том, что мы в марте встречаемся. Тем более, что соглашение действует до 1 апреля, и нам в марте нужно встречаться для того, чтобы посмотреть текущую ситуацию и определить дальнейшие совместные действия", - заявил Новак журналистам, отвечая на вопрос о том, возможно ли не проводить заседание ОПЕК в марте и автоматически продлить сделку до июня.
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Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. В настоящий момент договоренность предусматривает сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в период до конца 2019 года и на 1,7 миллиона баррелей - в первом квартале 2020 года.
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