Путин поручил внести изменения в бюджет с учетом новых выплат

Ранее Путин в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному Собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет с 1 января 2020 года. Выплаты первоначально составят половину прожиточного минимума - 5,5 тысячи рублей, а в 2021 году при необходимости могут вырасти вдвое.