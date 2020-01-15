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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T12:53+0300
https://ria.ru/20200115/1563436602.html
Путин поручил внести изменения в бюджет с учетом новых выплат
https://cdn23.img.ria.ru/images/156343/55/1563435521_0:177:3072:1905_1036x0_80_0_0_30c29ff3946c4f47b33ad500bed6230e.jpg
РИА Новости

Путин поручил внести изменения в бюджет с учетом новых выплат

12:19 15.01.2020 (обновлено: 12:53 15.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПеред началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству максимально оперативно внести изменения в бюджет с учетом новых выплат на детей с 1 января текущего года.
Ранее Путин в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному Собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет с 1 января 2020 года. Выплаты первоначально составят половину прожиточного минимума - 5,5 тысячи рублей, а в 2021 году при необходимости могут вырасти вдвое.
"Для реализации предложенной меры потребуется серьезный ресурс, корректировка федерального бюджета. Я прошу правительство и парламентариев сделать это максимально оперативно. Свою часть нормативной работы должны провести и регионы", - сказал президент.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Вчера, 02:25
Ежегодные послания президента Федеральному Собранию
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Послание президента России Федеральному собраниюВладимир ПутинРоссияЭкономика
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