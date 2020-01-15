Путин поручил внести изменения в бюджет с учетом новых выплат

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству максимально оперативно внести изменения в бюджет с учетом новых выплат на детей с 1 января текущего года.
Ранее Путин в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному Собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет с 1 января 2020 года. Выплаты первоначально составят половину прожиточного минимума - 5,5 тысячи рублей, а в 2021 году при необходимости могут вырасти вдвое.
"Для реализации предложенной меры потребуется серьезный ресурс, корректировка федерального бюджета. Я прошу правительство и парламентариев сделать это максимально оперативно. Свою часть нормативной работы должны провести и регионы", - сказал президент.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>