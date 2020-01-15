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Ричард Мэдден и Приянка Чопра сыграют шпионов в триллере "Цитадель"
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РИА Новости

Ричард Мэдден и Приянка Чопра сыграют шпионов в триллере "Цитадель"

23:17 15.01.2020
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© РИА Новсти/Екатерина Чеснокова, AFP/Fadel SennaШотландский актёр театра, кино и телевидения Ричард Мэдден и индийская актриса, фотомодель и певица Приянка Чопра
Шотландский актёр театра, кино и телевидения Ричард Мэдден и индийская актриса, фотомодель и певица Приянка Чопра
© РИА Новсти/Екатерина Чеснокова, AFP/Fadel Senna
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Индийская актриса Приянка Чопра (Джонас) и звезда "Игры престолов" Ричард Мэдден сыграют шпионов в многосерийном триллере от Amazon "Цитадель", сообщает Deadline.
Источник рассказал изданию, что Братья Руссо ("Мстители: Финал") выступят одними из создателей проекта вместе с Джошем Аппелбаумом, Андре Немцем, Джеффом Пинкнером и Скоттом Розенбергом.
Съемки "Цитадели" будут проходить в разных странах, в том числе Мексике, Италии и Индии.
В будущем создатели проекта планируют выпустить сериал на нескольких языках.
Другие подробности о сюжете и выходе триллера пока не раскрывают.
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КультураПриянка ЧопраРичард МэдденКино и сериалыНовости культурыМексикаИндияИталия
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