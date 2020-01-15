Ричард Мэдден и Приянка Чопра сыграют шпионов в триллере "Цитадель"

Шотландский актёр театра, кино и телевидения Ричард Мэдден и индийская актриса, фотомодель и певица Приянка Чопра

© РИА Новсти/Екатерина Чеснокова, AFP/Fadel Senna Шотландский актёр театра, кино и телевидения Ричард Мэдден и индийская актриса, фотомодель и певица Приянка Чопра

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Индийская актриса Приянка Чопра (Джонас) и звезда "Игры престолов" Ричард Мэдден сыграют шпионов в многосерийном триллере от Amazon "Цитадель", Индийская актриса Приянка Чопра (Джонас) и звезда "Игры престолов" Ричард Мэдден сыграют шпионов в многосерийном триллере от Amazon "Цитадель", сообщает Deadline.

Источник рассказал изданию, что Братья Руссо ("Мстители: Финал") выступят одними из создателей проекта вместе с Джошем Аппелбаумом, Андре Немцем, Джеффом Пинкнером и Скоттом Розенбергом.

Съемки "Цитадели" будут проходить в разных странах, в том числе Мексике, Италии и Индии.

В будущем создатели проекта планируют выпустить сериал на нескольких языках.