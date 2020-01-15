Путин назвал процент семей с детьми с низкими доходами

"Есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему - это низкие доходы значительной части наших граждан, семей. Причем, по разным оценкам, порядка 70-80% семей с низкими доходами - это именно семьи с детьми, вы это хорошо знаете. Часто даже когда работает не один, а оба родителя, доход такой семьи очень скромный", - сказал Путин.