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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T13:04+0300
https://ria.ru/20200115/1563436299.html
Путин предложил ввести выплаты на детей от трех до семи лет
https://cdn24.img.ria.ru/images/156343/98/1563439856_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_6865d16ade423a4227ae6d16b876a23f.jpg
РИА Новости

Путин предложил ввести выплаты на детей от трех до семи лет

12:15 15.01.2020 (обновлено: 13:04 15.01.2020)
62036
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет с 1 января 2020 года.
"Когда ребенку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются, и, значит, семья сразу же может попасть в сложную ситуацию. Так, собственно говоря, и происходит. Этого нельзя допустить... В этой связи, предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты для детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, причем уже с 1 января 2020 текущего года", - сказал Путин в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному Собранию
Президент подчеркнул, что в этом возрасте дети "знакомятся с вирусами", из-за чего часто болеют и не ходят в школу. Так, маме зачастую трудно совмещать работу и уход за ребенком.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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43820115927
Обсудить 12
Послание президента России Федеральному собраниюВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
И сколько платить будут?))) 150 руб. в месяц??? :D
15 января, 12:16
Maxim Parshelist
870009
Норм
15 января, 12:17
A Aleksey Gornovskoy
920000
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