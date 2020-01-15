Путин предложил ввести выплаты на детей от трех до семи лет

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет с 1 января 2020 года.
"Когда ребенку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются, и, значит, семья сразу же может попасть в сложную ситуацию. Так, собственно говоря, и происходит. Этого нельзя допустить... В этой связи, предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты для детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, причем уже с 1 января 2020 текущего года", - сказал Путин в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному Собранию
Президент подчеркнул, что в этом возрасте дети "знакомятся с вирусами", из-за чего часто болеют и не ходят в школу. Так, маме зачастую трудно совмещать работу и уход за ребенком.