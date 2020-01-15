Путин предложил ввести выплаты на детей от трех до семи лет

"Когда ребенку исполнится три года, установленные выплаты прекращаются, и, значит, семья сразу же может попасть в сложную ситуацию. Так, собственно говоря, и происходит. Этого нельзя допустить... В этой связи, предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты для детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, причем уже с 1 января 2020 текущего года", - сказал Путин в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному Собранию