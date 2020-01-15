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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-15T12:13+0300
https://ria.ru/20200115/1563435957.html
В Сирию за сутки вернулись почти 980 беженцев из Иордании и Ливана
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РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись почти 980 беженцев из Иордании и Ливана

12:13 15.01.2020
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© AP Photo / Raad AdaylehСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© AP Photo / Raad Adayleh
Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Более 240 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще более 730 человек прибыли из Иордании, сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 979 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 245 человек (женщин – 73, детей – 125), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 734 человек (женщин – 220, детей – 374)", - говорится в сообщении.
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Также в места постоянного проживания в течение суток вернулись 313 беженцев.
Кроме того, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Дамаске и Земрине (провинция Дераа). Специалисты разминировали 2,2 гектара территории, а также обнаружили и уничтожили 37 взрывоопасных предметов.
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