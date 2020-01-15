В Сирию за сутки вернулись почти 980 беженцев из Иордании и Ливана

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 979 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 245 человек (женщин – 73, детей – 125), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 734 человек (женщин – 220, детей – 374)", - говорится в сообщении.