Путин заявил о проблемах с обеспечением семей яслями

"Важнейший чувствительный вопрос - возможность устроить ребенка в ясли. Мы выделили средства из федерального бюджета, чтобы помочь регионам до конца 2021 года создать 255 тысяч новых мест в яслях. Однако за 2018-2019 годы вместо 90 тысяч таких мест созданы всего 78. Из них реально могут быть предоставлены малышам 37 с половиной тысяч, на остальные до сих пор не получена образовательная лицензия. Значит такие ясли не готовы принять детей", - сказал он.

"Уважаемые главы субъектов федерации, дорогие мои коллеги, ну нельзя так работать, ну вы чего. Это значит, что мы создали 77,7 тысячи, да и то не в полноценном режиме, имея в виду, что половина из них не может работать, а к 2021 году нужно создать 177,3 тысячи. Я вас прошу сделать все, хотя это уже очень сложно, но это нужно сделать. Нужно наверстать этот пробел", - добавил президент.