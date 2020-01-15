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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T12:27+0300
https://ria.ru/20200115/1563435912.html
Путин заявил о проблемах с обеспечением семей яслями
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РИА Новости

Путин заявил о проблемах с обеспечением семей яслями

12:12 15.01.2020 (обновлено: 12:27 15.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с членами Совета Безопасности РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, раскритиковал ситуацию с обеспечением семей в России яслями, обратился к губернаторам, отметив, что нельзя так работать.
"Важнейший чувствительный вопрос - возможность устроить ребенка в ясли. Мы выделили средства из федерального бюджета, чтобы помочь регионам до конца 2021 года создать 255 тысяч новых мест в яслях. Однако за 2018-2019 годы вместо 90 тысяч таких мест созданы всего 78. Из них реально могут быть предоставлены малышам 37 с половиной тысяч, на остальные до сих пор не получена образовательная лицензия. Значит такие ясли не готовы принять детей", - сказал он.
"Уважаемые главы субъектов федерации, дорогие мои коллеги, ну нельзя так работать, ну вы чего. Это значит, что мы создали 77,7 тысячи, да и то не в полноценном режиме, имея в виду, что половина из них не может работать, а к 2021 году нужно создать 177,3 тысячи. Я вас прошу сделать все, хотя это уже очень сложно, но это нужно сделать. Нужно наверстать этот пробел", - добавил президент.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Вчера, 00:00
Не раскачиваясь после праздников. Чем удивит новое послание Путина
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Послание президента России Федеральному собраниюВладимир ПутинРоссияОбщество
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