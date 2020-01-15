Путин заявил, что Россия вступила в сложный демографический период

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рождаемость в России снова падает, страна вступила в сложный демографический период.
"Сегодня нас почти 147 миллионов человек, но мы вступили в сложный, очень сложный демографический период. Его особенность в том, что, благодаря мерам, которые мы приняли, начиная с середины 2000-ых годов, нам удалось достичь положительных результатов демографии и даже в какой-то период выйти на естественный прирост населения. Потому и школьников у нас становится все больше. Но семьи-то сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов. Число рождений вновь падает. Вот в чем напряженность демографического периода, через который проходит сегодня Россия", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>