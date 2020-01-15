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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-15T12:23+0300
https://ria.ru/20200115/1563435885.html
Путин заявил, что Россия вступила в сложный демографический период
https://cdn22.img.ria.ru/images/156325/74/1563257406_0:195:2966:1863_1036x0_80_0_0_4c28495f661d2a3ad9b4238e07a12dc1.jpg
РИА Новости

Путин заявил, что Россия вступила в сложный демографический период

12:12 15.01.2020 (обновлено: 12:23 15.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что рождаемость в России снова падает, страна вступила в сложный демографический период.
"Сегодня нас почти 147 миллионов человек, но мы вступили в сложный, очень сложный демографический период. Его особенность в том, что, благодаря мерам, которые мы приняли, начиная с середины 2000-ых годов, нам удалось достичь положительных результатов демографии и даже в какой-то период выйти на естественный прирост населения. Потому и школьников у нас становится все больше. Но семьи-то сейчас создают малочисленные поколения 90-х годов. Число рождений вновь падает. Вот в чем напряженность демографического периода, через который проходит сегодня Россия", - сказал Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Вчера, 02:25
Ежегодные послания президента Федеральному Собранию
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