Путин заявил о вступлении России в сложный демографический период

"Много это или мало? Для нашей страны мало. Да, это примерно то же самое, что во многих европейских странах, но для нашей страны мало. Для сравнения — 1,3 было в 1943 году во время Великой Отечественной войны, правда, еще хуже было в 1990-х годах, в 1999-м, например, 1,16 всего — хуже, чем во время Великой Отечественной войны. Семьи с двумя детьми тогда были редкостью, а то и вовсе люди вынуждены были откладывать рождение ребенка. Повторю, существующие сейчас негативные прогнозы не могут нас не настораживать", — сказал он.