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Акимов прокомментировал ситуацию с полетами на Ближний Восток
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РИА Новости

Акимов прокомментировал ситуацию с полетами на Ближний Восток

12:06 15.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Решений о введении дополнительных мер по ограничению полетов в регионе Ближнего Востока российские власти пока не принимали, кабмин следит за развитием ситуации, в случае эскалации будут приняты дополнительные меры, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов.
"Без сомнения, любое напряжение создаёт дополнительные тревоги. Правительство очень внимательно по поручению председателя правительства в ежедневном режиме осуществляет мониторинг ситуации. Если она будет развиваться по эскалационному сценарию, то будут приняты дополнительные меры. Пока мы оснований для введения дополнительных мер по ограничению использования воздушного пространства и по запрету полетов в отдельные регионы не принимали. Ещё раз хочу сказать: ничто не исключено, но мы ориентируемся на развитие ситуации", - заявил Акимов журналистам в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с безопасностью российских туристов во время перелетов в ближневосточном регионе.
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Крушение украинского самолета в ИранеБлижний ВостокМаксим АкимовРоссияВ мире
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