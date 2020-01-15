Акимов прокомментировал ситуацию с полетами на Ближний Восток

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Решений о введении дополнительных мер по ограничению полетов в регионе Ближнего Востока российские власти пока не принимали, кабмин следит за развитием ситуации, в случае эскалации будут приняты дополнительные меры, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов.
"Без сомнения, любое напряжение создаёт дополнительные тревоги. Правительство очень внимательно по поручению председателя правительства в ежедневном режиме осуществляет мониторинг ситуации. Если она будет развиваться по эскалационному сценарию, то будут приняты дополнительные меры. Пока мы оснований для введения дополнительных мер по ограничению использования воздушного пространства и по запрету полетов в отдельные регионы не принимали. Ещё раз хочу сказать: ничто не исключено, но мы ориентируемся на развитие ситуации", - заявил Акимов журналистам в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с безопасностью российских туристов во время перелетов в ближневосточном регионе.