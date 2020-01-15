Акимов прокомментировал ситуацию с полетами на Ближний Восток

"Без сомнения, любое напряжение создаёт дополнительные тревоги. Правительство очень внимательно по поручению председателя правительства в ежедневном режиме осуществляет мониторинг ситуации. Если она будет развиваться по эскалационному сценарию, то будут приняты дополнительные меры. Пока мы оснований для введения дополнительных мер по ограничению использования воздушного пространства и по запрету полетов в отдельные регионы не принимали. Ещё раз хочу сказать: ничто не исключено, но мы ориентируемся на развитие ситуации", - заявил Акимов журналистам в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с безопасностью российских туристов во время перелетов в ближневосточном регионе.