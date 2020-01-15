Иран предложил реформировать международную коалицию по борьбе с ИГ*

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв — РИА Новости. Необходимо реформировать международную коалицию по борьбе с "Исламским государством"*, заявил глава МИД Мохаммад Джавад Зариф. Необходимо реформировать международную коалицию по борьбе с "Исламским государством"*, заявил глава МИД Ирана

"Потому что существующую использовали для убийства наиболее эффективного в борьбе против террористов генерала (Касема Сулеймани. — Прим. ред.). Я думаю, что нам нужна новая", — сказал он на международном политологическом форуме "Диалог Райсина" в Индии.

В начале января Вашингтон провел операцию в Багдаде по убийству Сулеймани , Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска, что вызвало резкое усиление напряженности в регионе.

"Я думаю, США должны показать, что они готовы бороться с ИГ*, но пока они им помогают", — подчеркнул Зариф.

Международная коалиция по борьбе с ИГ* возникла по инициативе Вашингтона в 2014 году. Кроме Соединенных Штатов, в нее вошли Великобритания, Иордания, Канада, Германия, Франция, Испания, Бельгия, Австралия, Нидерланды, Норвегия, Дания, Швеция, Турция и несколько других государств. Иран не в коалиции, однако тоже заявляет о борьбе с терроризмом.

Боевые действия затронули несколько стран, но основная часть пришлась на Ирак: там ИГ* захватило более трети территории.

Спустя три года Багдад объявил о победе над "Исламским государством"*. При этом разрозненные отряды продолжают устраивать диверсии в разных районах.

После гибели Сулеймани иракский парламент принял не имеющую силы закона резолюцию, требующую вывода американских войск. Позднее было распространено письмо командующего силами США в Ираке, где говорилось о подготовке к выводу, однако в Пентагоне заявили, что письмо было лишь "черновиком". Министр обороны США Марк Эспер заявил, что у американцев нет планов покидать Ирак.