Иран предложил реформировать международную коалицию по борьбе с ИГ*

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв — РИА Новости. Необходимо реформировать международную коалицию по борьбе с "Исламским государством"*, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"Потому что существующую использовали для убийства наиболее эффективного в борьбе против террористов генерала (Касема Сулеймани. — Прим. ред.). Я думаю, что нам нужна новая", — сказал он на международном политологическом форуме "Диалог Райсина" в Индии.
В начале января Вашингтон провел операцию в Багдаде по убийству Сулеймани, Иран ответил ракетным ударом по иракским базам, где расквартированы американские войска, что вызвало резкое усиление напряженности в регионе.
"Я думаю, США должны показать, что они готовы бороться с ИГ*, но пока они им помогают", — подчеркнул Зариф.
Международная коалиция по борьбе с ИГ* возникла по инициативе Вашингтона в 2014 году. Кроме Соединенных Штатов, в нее вошли Великобритания, Иордания, Канада, Германия, Франция, Испания, Бельгия, Австралия, Нидерланды, Норвегия, Дания, Швеция, Турция и несколько других государств. Иран не в коалиции, однако тоже заявляет о борьбе с терроризмом.
Боевые действия затронули несколько стран, но основная часть пришлась на Ирак: там ИГ* захватило более трети территории.
Спустя три года Багдад объявил о победе над "Исламским государством"*. При этом разрозненные отряды продолжают устраивать диверсии в разных районах.
После гибели Сулеймани иракский парламент принял не имеющую силы закона резолюцию, требующую вывода американских войск. Позднее было распространено письмо командующего силами США в Ираке, где говорилось о подготовке к выводу, однако в Пентагоне заявили, что письмо было лишь "черновиком". Министр обороны США Марк Эспер заявил, что у американцев нет планов покидать Ирак.
* Террористическая организация, запрещенная в России.