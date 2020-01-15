Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-15T11:58+0300
https://ria.ru/20200115/1563434850.html
Россия зафиксировала 38 нарушений перемирия в Сирии за сутки
https://cdn25.img.ria.ru/images/156020/19/1560201933_0:170:1691:1121_1036x0_80_0_0_d85f9f4dad00030c8e5ccf5a705158f5.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 38 нарушений перемирия в Сирии за сутки

11:58 15.01.2020
310
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе
Бронеавтомобили военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобили военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 38 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 31, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 38 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 20, Латакия – семь, Алеппо – шесть, Хама – пять. Турецкой частью представительства зафиксирован 31 факт открытия огня в провинциях: Идлиб – 15, Алеппо – девять, Хама – шесть, Латакия – один", - говорится в сообщении.
Разрушенные здания в Дейр-эз-Зоре
Вчера, 05:38Война в Сирии
В крупнейший на севере Сирии город Дейр-эз-Зор возвращаются жители
Добавляется, что за прошедшие сутки российская сторона провела одну гуманитарную акцию в населенном пункте Аббара провинции Ракка. Было выдано 400 продовольственных наборов общим весом 1,94 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
14 января, 16:13
Роухани заявил о намерении развивать сотрудничество с Сирией
000000
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ТурцияСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Сирийские беженцы
В Сирию за сутки вернулись почти 980 беженцев из Иордании и Ливана
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Иран предложил реформировать международную коалицию по борьбе с ИГ*
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин призвал ядерные державы обеспечить безопасность на планете
Истребитель F-15 ВВС Израиля
В Сирии заявили, что авиабазу в Хомсе атаковали самолеты ВВС Израиля
Военнослужащие сирийской армии в районе Алеппо
Россия за сутки зафиксировала в Сирии 26 нарушений перемирия
Сильвио Берлускони
Берлускони призвал Запад к конструктивным отношениям с Россией
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Роухани заявил о намерении развивать сотрудничество с Сирией
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Россия зафиксировала 27 нарушений перемирия в Сирии за сутки
Бойцы сирийских правительственных войск после освобождения от боевиков города Джарджаназ в провинции Идлиб
Боевики предприняли ряд провокаций против вооруженных сил Сирии
Британский дипломат Роберт Макэр
Посол Великобритании в Иране покинул Тегеран, сообщили СМИ
Разрушенные здания в Дейр-эз-Зоре
В крупнейший на севере Сирии город Дейр-эз-Зор возвращаются жители
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин: назрел серьезный разговор о безопасности миропорядка
Иран
МИД Китая прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД
Сейсмограф
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
04:28В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
04:23В США ждут ускорения роста экономики из-за соглашения с Китаем и USMCA
04:15В Палестине считают, что у США нет плана по урегулированию в регионе
04:04В Японии выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа
03:54Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России
03:47В Египте задержали членов "турецкого информационного комитета"
03:40США возобновили совместные операции с Ираком против ИГ*, сообщает СМИ
03:26Кудрин предложил строго определить основания для отставки премьера
Лента новостейМолния