Россия зафиксировала 38 нарушений перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 38 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 20, Латакия – семь, Алеппо – шесть, Хама – пять. Турецкой частью представительства зафиксирован 31 факт открытия огня в провинциях: Идлиб – 15, Алеппо – девять, Хама – шесть, Латакия – один", - говорится в сообщении.
Добавляется, что за прошедшие сутки российская сторона провела одну гуманитарную акцию в населенном пункте Аббара провинции Ракка. Было выдано 400 продовольственных наборов общим весом 1,94 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
14 января, 16:13Роухани заявил о намерении развивать сотрудничество с Сирией