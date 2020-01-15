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Синоптики пообещали москвичам слабый мороз в крещенскую ночь
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РИА Новости

Синоптики пообещали москвичам слабый мороз в крещенскую ночь

11:55 15.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкДевушка во время традиционных купаний в праздник Крещения на берегу Москвы-реки
Девушка во время традиционных купаний в праздник Крещения на берегу Москвы-реки
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Девушка во время традиционных купаний в праздник Крещения на берегу Москвы-реки. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в крещенскую ночь с 18 на 19 января опустится лишь до минус двух градусов, дневная температура в воскресенье ожидается около нуля градусов, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Крещенская ночь будет со слабым морозцем, в Москве температура будет от нуля до минус двух градусов, по области до минус пяти. Дневная температура в городе около нуля градусов", - сказала Позднякова.
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При этом, она отметила, что рекорд для 19 января и накануне принадлежал 2007 году, когда температура в Москве составила плюс 6,3 градуса.
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