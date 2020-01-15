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Оливье Накаш: сценарий фильма "Особенные" писался под Касселя и Катеба
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РИА Новости

Оливье Накаш: сценарий фильма "Особенные" писался под Касселя и Катеба

15:30 15.01.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковФранцузский режиссер Оливье Накаш
Французский режиссер Оливье Накаш
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Премьера фильма "Особенные" французских режиссеров Оливье Накаша и Эрика Толедано состоялась на закрытии Каннского кинофестиваля в 2019 году. Картина, основанная на реальных событиях, рассказывает историю руководителей некоммерческой организации Бруно (Венсан Кассель) и Малика (Реда Катеб), которые на протяжении многих лет заботятся о детях с тяжелыми формами аутизма. Для такой сложной работы они набирают команду единомышленников из молодых людей с неблагополучных районов города. В интервью РИА Новости создатели фильма рассказали о том, почему долго не решались взяться за эту тему, как непрофессиональные актеры помогли профессионалам в процессе съемки и почему дуэт Касселя и Катеба помог картине стать на правильные рельсы. Беседовала Валерия Высокосова.
— Фильм основан на реальных событиях, и мне интересно узнать, как вы нашли эту историю? Почему выбрали именно ее?
Оливье Накаш: Пожалуй, это не мы выбрали сюжет, а сюжет выбрал нас. Мы знакомы с этими людьми и следим за ситуацией в той области, в которой они заняты уже 20 лет. На протяжении этого времени мы общались, дружили, параллельно начали снимать фильмы и все время думали, что сюжет лежит прямо у нас перед глазами. В этом труде, происходящем рядом с нами, заложено много всего — интерес, действие, юмор, романтика. Это нас затягивало, привлекало, но, наверное, мы должны были созреть как личности, чтобы поднять эту тему и представить ее правильным образом.
— Видели ли прототипы героев вашу картину и как они отреагировали на нее?
Оливье Накаш: Да, мы показали фильм им первым, тогда он еще был даже не завершен. Мы собрали около 600 человек — и врачей, и особенных детей, и их сопровождающих, и родителей. Это была безумная ответственность, мы очень волновались, но они оценили картину. Для нас это была одна из высоких похвал.
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— В "Особенных" наряду с профессиональными актерами играли и непрофессионалы, и особенные подростки. Как строилось взаимодействие на площадке?
Эрик Толедано: Это, конечно, было потрясающее явление. Прежде всего все технические службы были предупреждены о нестандартном поведении особенных детей, которые, например, могут подойти, потрогать микрофон или камеру и так далее. Все это было предусмотрено. На площадке у каждого был настоящий сопровождающий, который в фильме не снимался, но в обычной жизни помогает им. Актеры профессиональные и непрофессиональные были как сообщающиеся сосуды, поскольку мы просили детей подсказывать нам, как правильно поступить. В зависимости от некоторых их реакций мы даже меняли сценарий.
— Рассчитываете ли вы на какой-либо конкретный эффект от картины? Возможно, хотите обратить внимание государства на проблему или сделать так, чтобы люди вокруг стали более внимательными к людям с особенностями?
Оливье Накаш: Это народное кино, оно для широкого зрителя, и мы надеемся, что в их сердцах что-то повернется, что они, по крайней мере, не будут закрывать на это глаза. Что касается власти, то мы показывали фильм в Елисейском дворце президенту Макрону. Конечно, мы надеемся, что в этой области произойдут перемены.
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— Есть ли что-то такое, чему вы научились у своих героев?
Эрик Толедано: Мы с детства привыкли к тому, что нас учат — это норма, а это не норма, и мы двигаемся в этой колее. Здесь же мы столкнулись с людьми эмоционально богатыми, которые могут эмоции получать и делиться ими, но норма для них — нечто совершенно иное. Они живут, понимают друг друга. Для них норма — не только слово, но и жест, взгляд, реакция. Мы поняли, что нормы бывают очень разные. Наверное, человечество готово расширять рамки.
— Вы показали Венсана Касселя в совершенно новом образе, вместе с Редой Катебом они составили прекрасный дуэт. Писали ли вы роли изначально для них?
Оливье Накаш: Да. Мы не были знакомы с Венсаном Касселем и Редой Катебом, но выбрали их, поскольку представляли себе именно их взаимодействие, их игру, их участие. Мы реализовали свою задумку. Эти двое двигали нашу историю. Нам нужен был внутренний толчок, чтобы дело пошло как по маслу, и они стали мотором, благодаря которому все стало работать как надо.
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