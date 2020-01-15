Оливье Накаш: сценарий фильма "Особенные" писался под Касселя и Катеба

Премьера фильма "Особенные" французских режиссеров Оливье Накаша и Эрика Толедано состоялась на закрытии Каннского кинофестиваля в 2019 году. Картина, основанная на реальных событиях, рассказывает историю руководителей некоммерческой организации Бруно (Венсан Кассель) и Малика (Реда Катеб), которые на протяжении многих лет заботятся о детях с тяжелыми формами аутизма. Для такой сложной работы они набирают команду единомышленников из молодых людей с неблагополучных районов города. В интервью РИА Новости создатели фильма рассказали о том, почему долго не решались взяться за эту тему, как непрофессиональные актеры помогли профессионалам в процессе съемки и почему дуэт Касселя и Катеба помог картине стать на правильные рельсы. Беседовала Валерия Высокосова.

— Фильм основан на реальных событиях, и мне интересно узнать, как вы нашли эту историю? Почему выбрали именно ее?

Оливье Накаш: Пожалуй, это не мы выбрали сюжет, а сюжет выбрал нас. Мы знакомы с этими людьми и следим за ситуацией в той области, в которой они заняты уже 20 лет. На протяжении этого времени мы общались, дружили, параллельно начали снимать фильмы и все время думали, что сюжет лежит прямо у нас перед глазами. В этом труде, происходящем рядом с нами, заложено много всего — интерес, действие, юмор, романтика. Это нас затягивало, привлекало, но, наверное, мы должны были созреть как личности, чтобы поднять эту тему и представить ее правильным образом.

— Видели ли прототипы героев вашу картину и как они отреагировали на нее?

Оливье Накаш: Да, мы показали фильм им первым, тогда он еще был даже не завершен. Мы собрали около 600 человек — и врачей, и особенных детей, и их сопровождающих, и родителей. Это была безумная ответственность, мы очень волновались, но они оценили картину. Для нас это была одна из высоких похвал.

— В "Особенных" наряду с профессиональными актерами играли и непрофессионалы, и особенные подростки. Как строилось взаимодействие на площадке?

Эрик Толедано: Это, конечно, было потрясающее явление. Прежде всего все технические службы были предупреждены о нестандартном поведении особенных детей, которые, например, могут подойти, потрогать микрофон или камеру и так далее. Все это было предусмотрено. На площадке у каждого был настоящий сопровождающий, который в фильме не снимался, но в обычной жизни помогает им. Актеры профессиональные и непрофессиональные были как сообщающиеся сосуды, поскольку мы просили детей подсказывать нам, как правильно поступить. В зависимости от некоторых их реакций мы даже меняли сценарий.

— Рассчитываете ли вы на какой-либо конкретный эффект от картины? Возможно, хотите обратить внимание государства на проблему или сделать так, чтобы люди вокруг стали более внимательными к людям с особенностями?

Оливье Накаш: Это народное кино, оно для широкого зрителя, и мы надеемся, что в их сердцах что-то повернется, что они, по крайней мере, не будут закрывать на это глаза. Что касается власти, то мы показывали фильм в Елисейском дворце президенту Макрону. Конечно, мы надеемся, что в этой области произойдут перемены.

— Есть ли что-то такое, чему вы научились у своих героев?

Эрик Толедано: Мы с детства привыкли к тому, что нас учат — это норма, а это не норма, и мы двигаемся в этой колее. Здесь же мы столкнулись с людьми эмоционально богатыми, которые могут эмоции получать и делиться ими, но норма для них — нечто совершенно иное. Они живут, понимают друг друга. Для них норма — не только слово, но и жест, взгляд, реакция. Мы поняли, что нормы бывают очень разные. Наверное, человечество готово расширять рамки.

— Вы показали Венсана Касселя в совершенно новом образе, вместе с Редой Катебом они составили прекрасный дуэт. Писали ли вы роли изначально для них?