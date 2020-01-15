Рябков прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Попытка евротройки запустить механизм разрешения споров резко снижает шансы на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, никаких юридических и политических оснований для задействования этого механизма в рамках иранской ядерной сделки нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.
"У нас идут контакты с евротройкой, европейской внешнеполитической службой, Ираном, Китаем по всем аспектам сложившейся ситуации, которая крайне тревожна. Попытка евротройки запустить в соответствии с 36-м параграфом СВПД механизм разрешения споров - деструктивный шаг, который резко снижает шансы на сохранение СВПД", - сказал Рябков.
По его словам, у Москвы вызывает большую озабоченность решение трёх стран европейских участниц СВПД "вопреки собственным заявлениям в пользу сохранения СВПД пойти на эскалацию".
"Мы в контактах с ними объясняем, почему мы считаем их стремление запустить этот механизм контрпродуктивным, по большому счёту, не имеющих ни юридических, ни процедурных, ни политических оснований", - добавил Рябков.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.