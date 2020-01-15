Рябков прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Попытка евротройки запустить механизм разрешения споров резко снижает шансы на сохранение Попытка евротройки запустить механизм разрешения споров резко снижает шансы на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, никаких юридических и политических оснований для задействования этого механизма в рамках иранской ядерной сделки нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков

Германия, Франция и Великобритания во вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.

"У нас идут контакты с евротройкой, европейской внешнеполитической службой, Ираном, Китаем по всем аспектам сложившейся ситуации, которая крайне тревожна. Попытка евротройки запустить в соответствии с 36-м параграфом СВПД механизм разрешения споров - деструктивный шаг, который резко снижает шансы на сохранение СВПД", - сказал Рябков.

По его словам, у Москвы вызывает большую озабоченность решение трёх стран европейских участниц СВПД "вопреки собственным заявлениям в пользу сохранения СВПД пойти на эскалацию".

"Мы в контактах с ними объясняем, почему мы считаем их стремление запустить этот механизм контрпродуктивным, по большому счёту, не имеющих ни юридических, ни процедурных, ни политических оснований", - добавил Рябков.