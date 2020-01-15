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РИА Наука
2020-01-15T11:51+0300
https://ria.ru/20200115/1563434503.html
Ученые выяснили, как сахар меняет мозг
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РИА Новости

Ученые выяснили, как сахар меняет мозг

11:51 15.01.2020
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© Depositphotos / AjafotoСахар
Сахар
© Depositphotos / Ajafoto
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Ученые доказали, что сахар действует на мозг как наркотик, меняя химию мозга и вызывая привыкание. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.
Многие люди жалуются на непреодолимую тягу к сладкому. Из-за этой привычки часто развиваются ожирение и сахарный диабет. Сахар часто называют "сладким наркотиком", но до последнего времени научных подтверждений возникновения зависимости от него не приводилось.
Датские ученые из Орхусского университета провели эксперимент на свиньях и пришли к выводу, что сахар действительно влияет на их мозг, который очень похож на мозг человека, как наркотик.
"Не было сомнений в том, что сахар в силу своих физиологических эффектов вреден для здоровья. Но мы сомневались в том, что сахар оказывает влияние на мозг и поведение", — приводятся в пресс-релизе университета слова первого автора работы, доцента кафедры клинической медицины Майкла Винтердала (Michael Winterdahl).
В течение 12 дней семь свиней получали по два литра сахарной воды в день. Ученые с помощью процедуры МРТ сравнили картину мозга животных до начала исследования, в конце первого дня и после завершения эксперимента.
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"После всего лишь 12 дней приема сахара мы наблюдали серьезные изменения в дофаминовой и опиоидной системах мозга. Фактически опиоидная система, которая в химическом плане связана с благополучием и удовольствием, была активирована уже после самого первого приема", — говорит ученый.
Другими словами, исследователи обнаружили, что сахар влияет на систему вознаграждения мозга по той же схеме, что и наркотические средства, высвобождая нейротрансмиттеры — дофамин и опиоиды. Систему вознаграждения, с которой связаны чувства удовольствия, счастья и благополучия, можно активировать и другими способами, такими как секс, общение или узнавание чего-то нового, но искусственные стимулы порой действуют быстрее и сильнее.
"Если сахар может изменить систему вознаграждения мозга всего за двенадцать дней, как мы это видели у свиней, понятно, что естественные стимулы, такие как обучение или социальное взаимодействие, отодвигаются на задний план и заменяются сахаром или другими искусственными стимуляторами дофамина", — отмечает Винтердал.
Авторы объясняют, почему эксперимент проводился именно на свиньях тем, что у людей уровень дофамина сильно меняется в зависимости от большого количества факторов: на гормон радости влияют наши отношения с другими людьми, то, что мы едим, и даже игры в телефоне. Все это может привести к значительным отклонениям в результатах. Свиньи же являются прекрасной альтернативой. Их мозг более сложный, чем у мышей, и покрыт извилинами, подобно человеческому, а его размер идеально подходит для визуализации глубоких структур с использованием сканеров, предназначенных для исследования мозга человека.
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