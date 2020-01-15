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Орешкин назвал еврозону примером провала макроэкономической политики
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РИА Новости

Орешкин назвал еврозону примером провала макроэкономической политики

11:47 15.01.2020 (обновлено: 12:24 15.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин на XI Гайдаровском форуме
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на XI Гайдаровском форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Еврозона является примером провала макроэкономической политики, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
В части денежно-кредитной политики суверенитет страны еврозоны потеряли, единой бюджетной политики нет, единого банковского союза нет, отметил Орешкин. "Называют это половинчатый экономический союз, который на самом деле привел к тому, что такие страны как Греция остались просто без суверенной экономической политики. И это привело к тем проблемам в целом в еврозоне, которые мы наблюдаем последние 10-20 лет", - сказал он на Гайдаровском форуме.

"Очевидно, еврозона - это пример провала в макроэкономической политике. Есть институциональные причины для того, чтобы случилось то, что случилось. Потому что даже когда сейчас госпожа Лагард (глава Европейского центрального банка - Прим. ред.) говорит о том, что нужно увеличивать расходы и увеличивать совокупный дефицит бюджетный, вопрос, кто в Европе это должен сделать?", - отметил он.

По словам министра, в Европе такая возможность есть у Германии. "Они этого делать не хотят. С точки зрения всей еврозоны и того ареала, с которым работает ЕЦБ, идеальной бы ситуацией было, если бы немцы начали тратить свои деньги в Испании, Италии и Греции. Тогда бы ситуация была бы максимально сбалансированная. Здесь же мы опять упираемся в институциональные ограничения в отсутствие фискального союза", - продолжил Орешкин.
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"Поэтому ничего не остается госпоже Лагард в ситуации, когда нулевые уже процентные ставки, когда центральный банк уже мало что может делать для стимулирования спроса, апеллировать в широком смысле этого слова к бюджетной политике. Не к кому-то конкретно, а в целом бюджетной политике еврозоны. Надо понимать, что это единственный способ преодолеть дефицит и нехватку спроса, которые есть в европейской экономике", - добавил министр.
Он также отметил, что если у страны нет собственной валюты, она не может проводить собственную экономическую политику. Решения, в каких условиях жить стране, принимаются в другом месте, добавил он. "С одной стороны, это снимает риски от совсем непродуманных действий, но, с другой стороны, это приводит к тому, что эта экономическая политика вырабатывается не исходя из ситуации в конкретной стране, а исходя из совсем других причин. И самый яркий пример таких проблем - как раз Европа", - сказал он.
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Максим ОрешкинЕЦБЕврозонаРоссияЭкономика
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