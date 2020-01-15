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В Приморье выявили новый очаг африканской чумы свиней
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РИА Новости

В Приморье выявили новый очаг африканской чумы свиней

11:46 15.01.2020
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© Michael ProbstСвиньи в стойле
Свиньи в стойле
© Michael Probst
Свиньи в стойле. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 янв - РИА Новости. Очаг вируса африканской чумы свиней выявили на территории Пограничного района Приморья, граничащего с Китаем, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
"Протоколом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 14 января 2020 года подтверждено наличие ДНК вируса АЧС на территории Пограничного района. В исследованных образцах патологического материала от двух диких кабанов, найденных в 4,5 километра от села Барано-Оренбургское, выявлены ДНК вируса африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.
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Государственной ветинспекцией должны быть введены ограничительные меры, отмечает управление.
По данным ведомства, в регионе остается восемь очагов вируса африканской чумы свиней: на территории Пожарского, Красноармейского, Пограничного и Хорольского районов.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами. На Дальнем Востоке вспышки регистрировались в Приамурье, Хабаровском крае, Приморье и ЕАО.
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