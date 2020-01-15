В Приморье выявили новый очаг африканской чумы свиней

"Протоколом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 14 января 2020 года подтверждено наличие ДНК вируса АЧС на территории Пограничного района. В исследованных образцах патологического материала от двух диких кабанов, найденных в 4,5 километра от села Барано-Оренбургское, выявлены ДНК вируса африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в регионе остается восемь очагов вируса африканской чумы свиней: на территории Пожарского, Красноармейского, Пограничного и Хорольского районов.

Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами. На Дальнем Востоке вспышки регистрировались в Приамурье, Хабаровском крае, Приморье и ЕАО.