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Поклонская усомнилась в качестве отечественных лекарств
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РИА Новости

Поклонская усомнилась в качестве отечественных лекарств

11:41 15.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская
Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская заявила, что качество отечественных медикаментов вызывает определенные сомнения.
"Сравнивая отечественные и иностранные лекарственные препараты, думаю, многие ответят: качество наших медикаментов (как и качество некоторых других товаров и услуг) вызывает определенные сомнения", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
Путин о качестве отечественных лекарств и объеме их производства
20 декабря 2018, 15:27
Путин оценил качество отечественных лекарств
По ее мнению, качество лекарств и их доступность – это очень важная и острая тема.
"Почему лечиться препаратами, которые лежат на полках в аптеках по всей стране, порой просто невозможно? Как ни печально, но производство лекарств - это такой же бизнес, как и любой другой. Тут во главе угла стоят деньги, а не человеческое здоровье. Продавцов таблеток особо не волнуют моральные вопросы", - подчеркнула депутат.
Поклонская отметила, что качественное производство лекарств в масштабах России - сохранение человеческих жизней.
"Фармацевты должны понимать: они не просто зарабатывают деньги, а спасают людей. От этого зависит и продолжительность жизни россиян", - подчеркнула депутат.
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке. Архивное фото
25 июля 2018, 04:34
"Ромир" выяснил отношение россиян к отечественным и зарубежным лекарствам
3340034
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Наталья ПоклонскаяРоссияОбщество
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