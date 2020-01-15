Поклонская усомнилась в качестве отечественных лекарств

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская заявила, что качество отечественных медикаментов вызывает определенные сомнения.
"Сравнивая отечественные и иностранные лекарственные препараты, думаю, многие ответят: качество наших медикаментов (как и качество некоторых других товаров и услуг) вызывает определенные сомнения", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.
20 декабря 2018, 15:27Путин оценил качество отечественных лекарств
По ее мнению, качество лекарств и их доступность – это очень важная и острая тема.
"Почему лечиться препаратами, которые лежат на полках в аптеках по всей стране, порой просто невозможно? Как ни печально, но производство лекарств - это такой же бизнес, как и любой другой. Тут во главе угла стоят деньги, а не человеческое здоровье. Продавцов таблеток особо не волнуют моральные вопросы", - подчеркнула депутат.
Поклонская отметила, что качественное производство лекарств в масштабах России - сохранение человеческих жизней.
"Фармацевты должны понимать: они не просто зарабатывают деньги, а спасают людей. От этого зависит и продолжительность жизни россиян", - подчеркнула депутат.
25 июля 2018, 04:34"Ромир" выяснил отношение россиян к отечественным и зарубежным лекарствам