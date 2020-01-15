Поклонская усомнилась в качестве отечественных лекарств

"Почему лечиться препаратами, которые лежат на полках в аптеках по всей стране, порой просто невозможно? Как ни печально, но производство лекарств - это такой же бизнес, как и любой другой. Тут во главе угла стоят деньги, а не человеческое здоровье. Продавцов таблеток особо не волнуют моральные вопросы", - подчеркнула депутат.