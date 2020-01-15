Мальта назвала российских обладателей ее "золотых паспортов"

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Правительство Мальты на своем официальном сайте опубликовало список лиц, получивших гражданство страны в 2018 году.
В этом перечне оказались полные тезки некоторых россиян. В частности, акционера инвестиционной компании АФК "Система" Александра Горбатовского, основного владельца сети "Шоколадница" Александра Колобова, основателя и председателя совета директоров группы компаний "Гута" Юрия Гущина.
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Тезки других представителей бизнес-элиты — Леонид Лунев, Михаил Меженцев, Александр Мосионжик, Юрий Находкин, Леонид Шоршер и Сергей Камзин.
В список также попали тезки партнера адвокатского бюро "Иванян и партнеры" Василия Торкановского и членов его семьи.
Всего за 2018-й "золотые паспорта" Мальты приобрели более трех с половиной тысяч человек. С 2013 года иностранцы могут получить их после того, как внесут 650 тысяч евро в национальный инвестиционный фонд, вложат 150 тысяч в экономику и приобретут или арендуют недвижимость на острове.
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