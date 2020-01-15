Мальта назвала российских обладателей ее "золотых паспортов"

Всего за 2018-й "золотые паспорта" Мальты приобрели более трех с половиной тысяч человек. С 2013 года иностранцы могут получить их после того, как внесут 650 тысяч евро в национальный инвестиционный фонд, вложат 150 тысяч в экономику и приобретут или арендуют недвижимость на острове.