Вынесен первый приговор по делу об избиениях в ярославской колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Заволжский районный суд Заволжский районный суд Ярославля в среду приговорил к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима бывшего заместителя начальника оперативного отдела колонии №1 Ярославля Сергея Ефремова по резонансному уголовному делу об избиении осужденного Евгения Макарова сотрудниками колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее сообщалось, что Ефремов, который обвинялся по пункту "а" части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения), заключил сделку со следствием, и его дело выделено в отдельное производство. Он первым из фигурантов предстал перед судом. Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы. Прокурор просил пять лет лишения свободы. Подсудимый и его адвокат просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы, либо приговорить к тому сроку, который Ефремов уже отбыл под стражей и под домашним арестом.

"Назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы ... Заключить под стражу в зале суда", – зачитала приговор судья Заволжского районного суда Мария Селезнева. Кроме того, суд постановил лишить Ефремова звания капитана внутренней службы, а также права занимать руководящие должности в государственных органах на два года. Отягчающим обстоятельством суд признал совершение преступления в составе группы лиц.

Прокурор Алексей Матвеев заявил журналистам, что примет решение о возможном обжаловании приговора после того, как получит его на руки и тщательно изучит. "В целом позиция суда не сильно отличается от позиции гособвинения", - сказал он. Накануне прокурор запросил для Ефремова пять лет лишения свободы. Адвокат потерпевшего Ирина Бирюкова подчеркнула в беседе с журналистами, что довольна решением суда. "Обжаловать приговор мы не будем", - сказала она.