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В Минтруде рассказали о базовом шаге к снижению уровня бедности
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РИА Новости

В Минтруде рассказали о базовом шаге к снижению уровня бедности

11:28 15.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПокупатели в одном из гипермаркетов
Покупатели в одном из гипермаркетов
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Покупатели в одном из гипермаркетов. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Увеличение состава продовольственной корзины в РФ является базовым шагом к снижению уровня бедности, оно повлечет за собой повышение минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума, сообщил первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.
"Конечно же, мы прекрасно понимаем, что тот уровень, формальная оценка уровня бедности, от него тоже многое зависит. Мы понимаем, что 2021 год по закону является тем крайним годом, когда мы должны какие-то коррективы вносить в состав продовольственной корзины, по оценке которой определяется как раз прожиточный минимум. Безусловно, состав корзины должен быть увеличен ежегодно", - сказал Вовченко во время выступления на Гайдаровском форуме, организатором которого в этом году выступает РАНХиГС.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 11 декабря 2019
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Вовченко отметил, что во внимание необходимо принимать целый ряд факторов, среди которых справедливые нормы питания, сбалансированность и оценка тех услуг, которые входят в состав корзины.
"Тем не менее, мы это для себя считаем тем базовым шагом, который необходимо будет принять, причем по существенному такому увеличению состава продуктов, которые входят в оценку корзины. Это влечет за собой существенное повышение величины прожиточного минимума. В дальнейшем это у нас, существенное за ней же повышение минимального размера оплаты труда и так далее, и тому подобное. Это то, на что мы можем как государство влиять, нормативно устанавливая эти величины", - добавил Вовченко.
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Алексей ВовченкоМинистерство труда и социальной защиты РФРоссияОбщество
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