В Минтруде рассказали о базовом шаге к снижению уровня бедности

"Тем не менее, мы это для себя считаем тем базовым шагом, который необходимо будет принять, причем по существенному такому увеличению состава продуктов, которые входят в оценку корзины. Это влечет за собой существенное повышение величины прожиточного минимума. В дальнейшем это у нас, существенное за ней же повышение минимального размера оплаты труда и так далее, и тому подобное. Это то, на что мы можем как государство влиять, нормативно устанавливая эти величины", - добавил Вовченко.