Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-15T11:28+0300
https://ria.ru/20200115/1563433366.html
В МИД назвали действия Киева по Минским соглашениям недостаточными
https://cdn22.img.ria.ru/images/141575/41/1415754125_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_8ce0288cc48ccf3979b58735bdc23e56.jpg
РИА Новости

В МИД назвали действия Киева по Минским соглашениям недостаточными

11:28 15.01.2020
462
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПостоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко
Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Киев не выполняет минские соглашения, есть движение в правильном направлении, но этого не достаточно, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Позиция Евросоюза на сегодняшний день заключается в том, что весь комплекс стратегических российско-есовских отношений повешен на выполнение минских соглашений. Но Киев не выполняет минские соглашения, это понятно все, как сторона конфликта. Есть движение в правильном направлении, но, тем не менее, этого абсолютно недостаточно", - сказал Грушко во время выступления на Гайдаровском форуме, организатором которого в этом году выступает РАНХиГС.

Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
8 января, 14:00
Слуцкий назвал идею поиска альтернативы Минским соглашениям саботажем
800000
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРМИД РФЕвросоюзГайдаровский форумАлександр ГрушкоУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани раскритиковал идею заменить СВПД на "сделку Трампа"
Министр нефти и газа Индии Дхармендра Прадхан
Индия не готова подписать меморандум по газопроводу из-за Пакистана
Государственный министр нефти и природного газа Индии Дхармендра Прадхан
Индия выразила заинтересованность в российском сырье
Рабочий у насосной станции трубопровода Дружба недалеко от деревни Бобовичи в Белоруссии
Минск настаивает на инциденте с нефтью в тарифе на транзит из РФ
Джон Салливан
МИД заявил, что "держит" теплую погоду в Москве к приезду посла США
Покупатели в одном из гипермаркетов
В Минтруде рассказали о базовом шаге к снижению уровня бедности
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Украина попросила Иран передать бортовые самописцы сбитого Boeing
Столица Мальты Валлетта
Мальта назвала российских обладателей ее "золотых паспортов"
Иран
МИД Китая прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Иран предложил реформировать международную коалицию по борьбе с ИГ*
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД
Актер Марат Башаров
На Украине пригрозили сорвать выступление Башарова
Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк
В Госдуме назвали разочарование Эстонии в России нелепым
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на XI Гайдаровском форуме
Орешкин назвал еврозону примером провала макроэкономической политики
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак прокомментировал возможность отмены встречи ОПЕК+
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
04:28В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
04:23В США ждут ускорения роста экономики из-за соглашения с Китаем и USMCA
04:15В Палестине считают, что у США нет плана по урегулированию в регионе
04:04В Японии выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа
03:54Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России
03:47В Египте задержали членов "турецкого информационного комитета"
03:40США возобновили совместные операции с Ираком против ИГ*, сообщает СМИ
03:26Кудрин предложил строго определить основания для отставки премьера
Лента новостейМолния