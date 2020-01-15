В МИД назвали действия Киева по Минским соглашениям недостаточными

"Позиция Евросоюза на сегодняшний день заключается в том, что весь комплекс стратегических российско-есовских отношений повешен на выполнение минских соглашений. Но Киев не выполняет минские соглашения, это понятно все, как сторона конфликта. Есть движение в правильном направлении, но, тем не менее, этого абсолютно недостаточно", - сказал Грушко во время выступления на Гайдаровском форуме, организатором которого в этом году выступает РАНХиГС.