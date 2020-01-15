Мэр города в Приангарье рассказал, как спас мужчину от самоубийства

ИРКУТСК, 15 янв – РИА Новости. Мэр города Шелехов в Иркутской области Сергей Липин рассказал, как спас селянина, пытавшегося покончить с собой напротив здания местной администрации.
Как сообщил Липин, в среду в полдень (семь утра по Москве) он увидел из окна своего рабочего кабинета молодого человека в нижнем белье.
"Мне удалось первому прийти к нему на помощь... Прохожие вызвали на место происшествия полицию и скорую помощь", - отметил глава города.
Мужчина госпитализирован в Шелеховскую центральную районную больницу. Его мотивы выясняются. По словам Липина, это 32-летний житель поселка Чистые ключи, имеющий судимость.
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