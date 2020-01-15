В Нижнем Новгороде осудили продавца, избившего до смерти покупателя

Судом установлено, что в декабре 2018 года в магазине "Пятерочка" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода между продавцом-кассиром и посетителем возник конфликт, в ходе которого работник ударил нижегородца рукой по голове и бросил на пол. При падении потерпевший ударился головой о пол, а продавец нанес ему еще несколько ударов. Получивший черепно-мозговую травму потерпевший спустя 2 дня скончался в больнице.