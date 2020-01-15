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В Нижнем Новгороде осудили продавца, избившего до смерти покупателя
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РИА Новости

В Нижнем Новгороде осудили продавца, избившего до смерти покупателя

11:15 15.01.2020
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Продавец магазина "Пятерочка" в Нижнем Новгороде, избивший покупателя, который в результате скончался, проведет 5 лет в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Нижегородской области.
Судом установлено, что в декабре 2018 года в магазине "Пятерочка" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода между продавцом-кассиром и посетителем возник конфликт, в ходе которого работник ударил нижегородца рукой по голове и бросил на пол. При падении потерпевший ударился головой о пол, а продавец нанес ему еще несколько ударов. Получивший черепно-мозговую травму потерпевший спустя 2 дня скончался в больнице.
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"Сотрудник магазина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении областной прокуратуры.
Отмечается, что мужчина ранее не был судим.
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