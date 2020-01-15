Мужчина, зарезавший ребенка в детсаду Нарьян-Мара, признан невменяемым

МУРМАНСК, 15 янв – РИА Новости. Специалисты "НПИЦ имени Сербского" провели психолого-психиатрическую экспертизу мужчине, который обвиняется в том, что 31 октября прошлого года убил 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара, и сделали вывод, что обвиняемый страдает психическим расстройством и нуждается в лечении, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.
"В отношении него (обвиняемого) в ФГБУ "НМИЦ ПН им. В.П. Сербского" проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что он страдает психическим расстройством и на момент совершения инкриминируемого ему деяния был невменяем, в связи с чем нуждается в применении принудительной меры медицинского характера", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, 31 октября 2019 года около 13.30 мск 36-летний житель города Нарьян-Мара подошел к центральному входу ГБДОУ Ненецкого автономного округа "Центр развития ребенка – детский сад "Сказка" и позвонил в домофон. Охранник ООО "ОП "Святогоръ", в нарушение установленных правил, дистанционно, не выходя из комнаты охраны и не уточнив цели визита, открыл тому входную дверь.
Мужчина беспрепятственно поднялся на 2 этаж и прошел в спальню одной из групп, где во время тихого часа отдыхали дети. Одна из воспитателей попыталась преградить ему пусть в спальню, но мужчина оттолкнул ее и подошел к одной из кроватей. Второй воспитатель побежала звать на помощь, сотрудник детского сада по хозяйственной части нажала "тревожную кнопку". Однако к этому моменту мужчина уже причинил смертельные ножевые ранения 6-летнему мальчику. На месте преступления его задержали охранник и рабочий детского сада, которые удерживали до прибытия сотрудников управления Росгвардии и УМВД России по Ненецкому автономному округу.
"Вопрос о психическом состоянии подозреваемого в убийстве ребенка, который пояснил следователю, что слышал голоса в голове, а также говорил про сатану и жертвоприношение, сразу же встал после его задержания", - пояснили в ведомстве.
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