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Мужчина, зарезавший ребенка в детсаду Нарьян-Мара, признан невменяемым
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РИА Новости

Мужчина, зарезавший ребенка в детсаду Нарьян-Мара, признан невменяемым

11:12 15.01.2020
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© Фото : СК РФПодозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре в суде
Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре в суде
© Фото : СК РФ
Подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре в суде. Архивное фото
МУРМАНСК, 15 янв – РИА Новости. Специалисты "НПИЦ имени Сербского" провели психолого-психиатрическую экспертизу мужчине, который обвиняется в том, что 31 октября прошлого года убил 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара, и сделали вывод, что обвиняемый страдает психическим расстройством и нуждается в лечении, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.
"В отношении него (обвиняемого) в ФГБУ "НМИЦ ПН им. В.П. Сербского" проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что он страдает психическим расстройством и на момент совершения инкриминируемого ему деяния был невменяем, в связи с чем нуждается в применении принудительной меры медицинского характера", - говорится в сообщении.
Детский сад Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
5 ноября 2019, 11:01
Охранник, пустивший убийцу в детсад в Нарьян-Маре, частично признал вину
По версии следствия, 31 октября 2019 года около 13.30 мск 36-летний житель города Нарьян-Мара подошел к центральному входу ГБДОУ Ненецкого автономного округа "Центр развития ребенка – детский сад "Сказка" и позвонил в домофон. Охранник ООО "ОП "Святогоръ", в нарушение установленных правил, дистанционно, не выходя из комнаты охраны и не уточнив цели визита, открыл тому входную дверь.
Мужчина беспрепятственно поднялся на 2 этаж и прошел в спальню одной из групп, где во время тихого часа отдыхали дети. Одна из воспитателей попыталась преградить ему пусть в спальню, но мужчина оттолкнул ее и подошел к одной из кроватей. Второй воспитатель побежала звать на помощь, сотрудник детского сада по хозяйственной части нажала "тревожную кнопку". Однако к этому моменту мужчина уже причинил смертельные ножевые ранения 6-летнему мальчику. На месте преступления его задержали охранник и рабочий детского сада, которые удерживали до прибытия сотрудников управления Росгвардии и УМВД России по Ненецкому автономному округу.
"Вопрос о психическом состоянии подозреваемого в убийстве ребенка, который пояснил следователю, что слышал голоса в голове, а также говорил про сатану и жертвоприношение, сразу же встал после его задержания", - пояснили в ведомстве.
Мужчина, подозреваемый в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре
1 ноября 2019, 17:16
Подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре отказался давать показания
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Убийство ребенка в Нарьян-МареФМИЦПН имени В.П. СербскогоМВД РФНарьян-МарПроисшествия
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