Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Облачная штилевая погода без существенных осадков и повышенное атмосферное давление ожидают москвичей на ближайших выходных, температура воздуха останется на 8-9 градусов выше климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

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Она также отметила, что дневная температура в Москве может повыситься до плюс одного - плюс трех градусов, по области от минус двух - до плюс трех.