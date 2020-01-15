Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Облачная штилевая погода без существенных осадков и повышенное атмосферное давление ожидают москвичей на ближайших выходных, температура воздуха останется на 8-9 градусов выше климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"На ближайшие выходные погоду в столичном регионе будет определять область повышенного атмосферного давления, будет преобладать облачная погода с прояснениями и без существенных осадков. В ночь на субботу температура в Москве будет слабоположительной, по области до минус трех градусов. Погода будет довольно тихая, штилевая", - рассказала Позднякова.
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Она также отметила, что дневная температура в Москве может повыситься до плюс одного - плюс трех градусов, по области от минус двух - до плюс трех.
"Как и субботний день, так и воскресные сутки окажутся существенно выше климатической нормы, градусов на 8-9, что не свойственно для середины зимы", - добавила Позднякова.