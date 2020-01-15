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Топилин рассказал о внедрении сопровождаемого проживания инвалидов
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РИА Новости

Топилин рассказал о внедрении сопровождаемого проживания инвалидов

11:10 15.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил, что 39 российских регионов, внедряющих сопровождаемое проживание инвалидов, в 2020 году получат субсидии, отбор происходит на конкурсной основе.
Ранее президент России Владимир Путин по итогам встречи с представителями общественности в городе Светлогорске Калининградской области поручил при разработке госпрограммы "Доступная среда" на период до 2025 года предусмотреть предоставление субъектам финансовой поддержки на мероприятия по созданию условий сопровождаемого проживания инвалидов.
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"Один из механизмов развития сопровождаемого проживания – государственная программа "Доступная среда". В ее рамках с 2019 года предусмотрена финансовая поддержка в виде субсидии тех регионов, которые помимо развития системы реабилитации инвалидов предпринимают усилия по внедрению сопровождаемого проживания. Отбор регионов, которые получают средства федерального бюджета, проводится на конкурсной основе. В 2020 году софинансирование получат 39 регионов", - отметил министр, слова которого приводит пресс-службе Минтруда.
Топилин пояснил, что сопровождаемое проживание относится к формам жизнеустройства инвалидов, альтернативным интернатным. В России они реализуются в ряде регионов. Пока речь идет о начале включения в работу по внедрению технологии сопровождаемого проживания отдельных организаций.
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Он также подчеркнул, что это невероятно чувствительная тема, в которой нельзя допустить ошибки. То, что регионы начинают работать по этому направлению – хороший сигнал. Это означает, что такой подход востребован, считает Топилин.
"Мы намерены продолжать развивать сопровождаемое проживание. Для этого необходимо создать условия, и это не только финансовый вопрос. Необходимо обучить кадры, а также подготовить самих инвалидов к такой форме жизнеустройства" , - добавил он.
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Министерство труда и социальной защиты РФМаксим ТопилинВладимир ПутинРоссияСветлогорскОбщество
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