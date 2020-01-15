Топилин рассказал о внедрении сопровождаемого проживания инвалидов

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава Минтруда РФ Глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил, что 39 российских регионов, внедряющих сопровождаемое проживание инвалидов, в 2020 году получат субсидии, отбор происходит на конкурсной основе.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам встречи с представителями общественности в городе Светлогорске Калининградской области поручил при разработке госпрограммы "Доступная среда" на период до 2025 года предусмотреть предоставление субъектам финансовой поддержки на мероприятия по созданию условий сопровождаемого проживания инвалидов.

"Один из механизмов развития сопровождаемого проживания – государственная программа "Доступная среда". В ее рамках с 2019 года предусмотрена финансовая поддержка в виде субсидии тех регионов, которые помимо развития системы реабилитации инвалидов предпринимают усилия по внедрению сопровождаемого проживания. Отбор регионов, которые получают средства федерального бюджета, проводится на конкурсной основе. В 2020 году софинансирование получат 39 регионов", - отметил министр, слова которого приводит пресс-службе Минтруда

Топилин пояснил, что сопровождаемое проживание относится к формам жизнеустройства инвалидов, альтернативным интернатным. В России они реализуются в ряде регионов. Пока речь идет о начале включения в работу по внедрению технологии сопровождаемого проживания отдельных организаций.

Он также подчеркнул, что это невероятно чувствительная тема, в которой нельзя допустить ошибки. То, что регионы начинают работать по этому направлению – хороший сигнал. Это означает, что такой подход востребован, считает Топилин.