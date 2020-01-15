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Индия заявила о намерении инвестировать в "Восток ойл"
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РИА Новости

Индия заявила о намерении инвестировать в "Восток ойл"

11:06 15.01.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичМинистр нефти и газа Индии Дхармендра Прадхан
Министр нефти и газа Индии Дхармендра Прадхан
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Министр нефти и газа Индии Дхармендра Прадхан. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв - РИА Новости. Индия готова инвестировать в проект "Восток ойл" в Красноярском крае, сообщил журналистам индийский министр нефти и газа Дхармендра Прадхан.
"Это интересно. Да, однозначно", - сказал Прадхан, отвечая на вопрос, приняла ли решение Индия о готовности инвестировать в "Восток ойл".
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин
28 октября 2019, 00:31
В Минэнерго оценивают расходы на "Восток Ойл" до десяти триллионов рублей
Министр добавил, что решение об объеме инвестиций будет принято позже.
Проект "Восток ойл" объединяет ресурсную базу крупнейших месторождений Ванкорского кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного), а также перспективных нефтеносных площадок на севере Красноярского края, таких как Пайяхская группа месторождений (принадлежит "Нефтегазхолдингу") и Западно-Иркинский участок. По оценке замминистра энергетики Павла Сорокина, затраты на реализацию арктического проекта "Восток ойл" в создаваемой новой нефтегазовой провинции на Таймыре могут составить до 10 триллионов рублей.
Директор департамента налоговой и таможенной политики министерства финансов РФ Алексей Сазанов
28 октября 2019, 00:30
"Роснефть" может получить вычет из НДПИ для реализации "Восток Ойл"
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Дхармендра ПрадханКрасноярский крайИндияВ мире
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