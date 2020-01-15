Индия заявила о намерении инвестировать в "Восток ойл"

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв - РИА Новости. Индия готова инвестировать в проект "Восток ойл" в Красноярском крае, сообщил журналистам индийский министр нефти и газа Дхармендра Прадхан.
"Это интересно. Да, однозначно", - сказал Прадхан, отвечая на вопрос, приняла ли решение Индия о готовности инвестировать в "Восток ойл".
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Министр добавил, что решение об объеме инвестиций будет принято позже.
Проект "Восток ойл" объединяет ресурсную базу крупнейших месторождений Ванкорского кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного), а также перспективных нефтеносных площадок на севере Красноярского края, таких как Пайяхская группа месторождений (принадлежит "Нефтегазхолдингу") и Западно-Иркинский участок. По оценке замминистра энергетики Павла Сорокина, затраты на реализацию арктического проекта "Восток ойл" в создаваемой новой нефтегазовой провинции на Таймыре могут составить до 10 триллионов рублей.
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