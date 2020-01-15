Индия изучит возможность участия в СПГ-проекте "Новатэка" в Арктике

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв - РИА Новости. Индия изучает возможности участия в СПГ-проекте " Индия изучает возможности участия в СПГ-проекте " Новатэка " в Арктике и получения сжиженного природного газа (СПГ) из этого региона, сообщил журналистам индийский министр нефти и газа Дхармендра Прадхан

"Мы также изучаем возможности участия в будущем проекте СПГ в Арктике компании "Новатэк". Мы изучаем все возможности для получения СПГ из этого региона", - сказал министр.

Он добавил, что Индия также прорабатывает вопрос получения СПГ с Сахалина.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на этой неделе в интервью индийской газете Times of India заявил, что Россия изучает перспективы расширения энергетического сотрудничества с Индией.

"Новатэк" в настоящее время реализует проект "Арктик СПГ-2" - второй крупнотоннажный СПГ-проект после "Ямала СПГ". Ресурсная база - Утреннее месторождение в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Акционеры проекта: "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC - CNODC (10%), а также консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC - Japan Arctic LNG (10%).

Глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон в сентябре прошлого года заявил, что компания не рассматривает привлечение новых партнеров в "Арктик СПГ-2", и как и планировала, оставит за собой 60% в проекте. Вместе с тем, по его словам, новых партнеров в свой консорциум по проекту в течение еще шести месяцев могут привлечь японские Mitsui и JOGMEC.