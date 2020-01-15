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Медведев поздравил корпорацию "Вымпел" с юбилеем
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РИА Новости

Медведев поздравил корпорацию "Вымпел" с юбилеем

11:05 15.01.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил коллектив Межгосударственной акционерной корпорации "Вымпел" с 50-летием организации, отметив, что предприятие участвует в укреплении безопасности страны, а также качественно выполняет государственный оборонный заказ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Примите мои поздравления со знаменательной датой – 50-летием со дня образования Межгосударственной акционерной корпорации "Вымпел". С момента своего основания ваше предприятие участвует в решении важнейших задач, стоящих перед страной, способствует укреплению её безопасности, качественно выполняет государственный оборонный заказ", - говорится в телеграмме.
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По словам премьера, в настоящее время "Вымпел" является ведущей научно-исследовательской и опытно-конструкторской корпорацией, которая производит стратегические информационные системы и средства ракетно-космической обороны, а также многое делает для их модернизации.
"Ваша продукция отличается высоким качеством и надёжностью, а благодаря своим уникальным характеристикам она не уступает зарубежным аналогам. Ваш труд требует глубоких знаний, огромного опыта, ответственности и самоотдачи. Именно этими качествами в полной мере обладает коллектив "Вымпела" – настоящие профессионалы, преданные своему делу", - добавил он.
Медведев подчеркнул, что работа сотрудников корпорации заслуживает искреннего уважения и признательности. Он пожелал коллективу "Вымпела" крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго.
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Дмитрий МедведевРоссияЭкономика
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