Медведев поздравил корпорацию "Вымпел" с юбилеем

"Ваша продукция отличается высоким качеством и надёжностью, а благодаря своим уникальным характеристикам она не уступает зарубежным аналогам. Ваш труд требует глубоких знаний, огромного опыта, ответственности и самоотдачи. Именно этими качествами в полной мере обладает коллектив "Вымпела" – настоящие профессионалы, преданные своему делу", - добавил он.