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Хорошие новости
2020-01-15T12:41+0300
https://ria.ru/20200115/1563431692.html
С ветерком: между Читой и Братском запустили прямые авиаперелеты
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РИА Новости

С ветерком: между Читой и Братском запустили прямые авиаперелеты

11:01 15.01.2020 (обновлено: 12:41 15.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевСамолёт совершил посадку в Международном аэропорту в Чите
Самолёт совершил посадку в Международном аэропорту в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. По маршруту Чита — Братск — Чита запустили регулярные прямые перелеты частотой два раза в неделю. Перевозить пассажиров будут на турбовинтовых воздушных судах, которые вмещают до 46 человек, сообщает пресс-служба Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
Время в пути составит около 2,5 часа, а стоимость билета будет варьироваться в зависимости от дня вылета. Минимальная цена — 1,8 тысячи рублей. Рейсы будут осуществляться по средам и субботам, уточнили в ведомстве.
Ранее для жителей региона были доступны лишь маршруты с пересадкой в Новосибирске или Москве. Дело в том, что перелеты по направлению Чита — Братск выполнялись без привлечения федерального субсидирования, а в 2020 году их включили в перечень региональных субсидированных маршрутов. Специальный тариф предоставляется всем авиапассажирам.
Приобрести билеты можно на сайте авиакомпаний и в пунктах продаж авиабилетов.
Пассажирский самолет в небе
6 декабря 2019, 12:51Хорошие новости
Из Барнаула в Новосибирск можно будет долететь без пересадок
6311000
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Хорошие новостиХорошие новостиБратскЗабайкальский крайЧита
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