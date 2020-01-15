С ветерком: между Читой и Братском запустили прямые авиаперелеты

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. По маршруту Чита — Братск — Чита запустили регулярные прямые перелеты частотой два раза в неделю. Перевозить пассажиров будут на турбовинтовых воздушных судах, которые вмещают до 46 человек, сообщает пресс-служба Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

Время в пути составит около 2,5 часа, а стоимость билета будет варьироваться в зависимости от дня вылета. Минимальная цена — 1,8 тысячи рублей. Рейсы будут осуществляться по средам и субботам, уточнили в ведомстве.

Ранее для жителей региона были доступны лишь маршруты с пересадкой в Новосибирске или Москве. Дело в том, что перелеты по направлению Чита — Братск выполнялись без привлечения федерального субсидирования, а в 2020 году их включили в перечень региональных субсидированных маршрутов. Специальный тариф предоставляется всем авиапассажирам.