Белгородские спасатели достали упавшего в канализационный люк котенка

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Белгородские спасатели извлекли из глубокого канализационного люка измученного котенка, который длительное время находился там без воды и еды, спасенного передали очевидцам происшествия, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Звонок о том, что животному требуется помощь, раздался в единой дежурно-диспетчерской службе поселка Ракитное 14 января около трех часов дня. Звонившие сообщили, что обнаружили в пустом канализационном люке на улице Базарная котенка, который долгое время находится там без еды и воды", - сказал собеседник агентства.
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Он отметил, что неравнодушные жители поселка с волнением наблюдали за "пострадавшим", но помочь ему самостоятельно не могли. Поэтому они и обратились к сотрудникам МЧС.
"На место вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части №33. Один из огнеборцев с помощью трехколенной лестницы спустился в люк и затем передал спасенное животное своим коллегам на поверхность", - добавил представитель.
По его словам, измученного и испуганного котенка спасатели отдали позвонившим в МЧС очевидцам ЧП.
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