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Новый клип Егора Крида за сутки набрал полтора миллиона просмотров
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РИА Новости

Новый клип Егора Крида за сутки набрал полтора миллиона просмотров

11:37 15.01.2020
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Клип российского мзыканта Егора Крида на трек "Голубые глаза" к фильму "НЕидеальный мужчина", в котором он сыграл одну из главных ролей, за сутки набрал почти полтора миллиона просомтров на YouTube.
Рэпер поет в большой и темной комнате. Там же установлен проектор. На нем отображаются романтические кадры из картины с Егором Кридом и Юлией Александровой.
"Даже если ваши глаза не голубого цвета - вы все равно сможете прочувствовать эту песню!" — говорится в описании к видео.
Для музыканта роль в кино стала первой. В "НЕидеальном мужчине" он играет высокотехнологичного робота, который влюбляется в Свету, сотрудницу компании, где продают такие устройства.
Комедия выходит в прокат 16 января.
Певец Егор Крид
13 января, 22:10Культура
Егор Крид растрогал поклонниц треком к фильму "НЕидеальный мужчина"
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КультураКино и сериалыМузыкаНовости культурыЕгор КридYouTube
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