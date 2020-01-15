Новый клип Егора Крида за сутки набрал полтора миллиона просмотров

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Клип российского мзыканта Егора Крида на трек "Голубые глаза" к фильму "НЕидеальный мужчина", в котором он сыграл одну из главных ролей, за сутки набрал почти полтора миллиона просомтров на YouTube.

Рэпер поет в большой и темной комнате. Там же установлен проектор. На нем отображаются романтические кадры из картины с Егором Кридом и Юлией Александровой.

"Даже если ваши глаза не голубого цвета - вы все равно сможете прочувствовать эту песню!" — говорится в описании к видео.

Для музыканта роль в кино стала первой. В "НЕидеальном мужчине" он играет высокотехнологичного робота, который влюбляется в Свету, сотрудницу компании, где продают такие устройства.