Под Волгоградом пьяный мотоциклист без прав сбил женщину с коляской

ВОЛГОГРАД, 15 янв – РИА Новости. Пьяный мотоциклист без прав в Чернышковском районе Волгоградской области сбил женщину, которая везла младенца в коляске вдоль дороги, и скрылся с места происшествия, пострадавшие госпитализированы с ушибами, сообщает в среду пресс-служба ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, во вторник около 18 часов по местному времени (17.00 мск) в поселке Басакин мотоциклист сбил женщину с коляской, в которой находился 6-месячный ребенок.
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"После наезда водитель с места происшествия скрылся… В результате ДТП женщина и ребенок с ушибами, ссадинами госпитализированы", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что полицейским удалось найти водителя мотоцикла - 26-летнего мужчину, который не имеет водительских прав. По данным полиции, мотоциклист во время наезда на пешеходов был пьян. Решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.