Под Волгоградом пьяный мотоциклист без прав сбил женщину с коляской

По информации ведомства, во вторник около 18 часов по местному времени (17.00 мск) в поселке Басакин мотоциклист сбил женщину с коляской, в которой находился 6-месячный ребенок.

"После наезда водитель с места происшествия скрылся… В результате ДТП женщина и ребенок с ушибами, ссадинами госпитализированы", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что полицейским удалось найти водителя мотоцикла - 26-летнего мужчину, который не имеет водительских прав. По данным полиции, мотоциклист во время наезда на пешеходов был пьян. Решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.