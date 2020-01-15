Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Как вы это делаете?!
Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.
2020-01-15T12:00+0300
https://ria.ru/20200115/1563431146.html
Исследователь "заброшек" о полиции, призраках и путешествии во времени
https://cdn21.img.ria.ru/images/156343/10/1563431029_3:0:638:357_1036x0_80_0_0_dfac0108922acd7fac54ee90443f48a7.png
РИА Новости

Исследователь "заброшек" о полиции, призраках и путешествии во времени

12:00 15.01.2020
3101
Как вы это делаете?!
Исследователь "заброшек" о полиции, призраках и путешествии во времени
Вчера, 12:00
"Космические" югославские монументы, анатомические препараты и гигантские бюсты американских президентов. А ещё тюрьмы, заводы, аэропорты, концлагеря и целые города. Исследователь Александр Сухарев проникает на заброшенные объекты по всему миру. Зачем он это делает? Почему бывшие местные жители благодарны ему? И почему важно знать о таких местах?
Долгие и сложные поиски локации. Изматывающая дорога. Ночёвка в палатке. Разговоры с полицией, неприятные встречи с охранниками, местными жителями, охотниками за металлоломом и даже… привидениями? Чем обусловлена эта страсть к "заброшкам"? Почему Москва похожа на большой шкаф, а заброшенные здания — на больных людей? И можно ли их спасти?
Рассказывает путешественник и исследователь с 12-летним стажем Александр Сухарев:
00:40 Заброшенные корабли, церкви и целые города. Зачем он это делает?
02:30 "Берите, что хотите, только не рушьте дом". Как умирают русские деревни
07:55 Выкинуть или отдать дальним родственникам. Чем Москва похожа на большой шкаф
10:40 Ощущение путешествия во времени или зачем читать письма психически больных
13:35 Про заброшенный самолет грузинского президента в аэропорту Абхазии
15:20 Призраки, охотники за привидениями, расхитители и бомжи. Кого можно встретить в "заброшках"
18:25 Как он планирует экспедицию и почему иностранцы не хотят раскрывать свои места русским
20:20 Поле с гигантскими бюстами американских президентов и "космические" югославские монументы — необычные заброшенные места мира
24:00 "Нюх на заброшки" или как их найти
26:30 Есть ли у этих зданий шанс на восстановление
28:45 Паспорт, немного денег, фотоаппарат и квадрокоптер. Что он берёт с собой в экспедицию
31:15 Про "неадекватных" охранников и разговоры с полицией
33:05 Лагерь Бутугычаг и урановые шахты. Что происходит на Колыме?
38:05 Общее движение, где каждый — одиночка. Сколько в России и в мире таких, как он?
40:05 Как сочетать это увлечение с обычной жизнью
42:10 Как попасть в его экспедицию, и почему он может отказать
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод монтировал Андрей Темнов
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте и подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме
101002
Обсудить 0
Как вы это делаете?!Подкаст
Рекомендуем
Мария Чернобровкина с дочкой Лизой
"Марьевна — и точка!" Почему женщины меняют отчество на матроним
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
Сергей Шнуров ответил в стихах на слова о своей скоропостижной смерти
Кирилл с мамой
"Перепутал с мишенью": кто ответит за убийство первоклассника на Урале
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
Правительство России уходит в отставку
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
В "Нафтогазе" рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным
Реакция министров на отставку правительства
Реакция министров на отставку правительства попала на видео
Новорожденные дети
В московском загсе оценили возможность замены отчества на "матчество"
Американские доллары
Иностранные инвесторы атакуют российский рынок
Александр Рар, политолог, научный директор Германо-Российского форума, эксперт Международного дискуссионного клуба Валдай
Немецкий политолог прокомментировал отставку российского правительства
Президент РФ Владимир Путин и руководитель ФНС Михаил Мишустин во время встречи
Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера
Глава Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Московская ошибка фельдмаршала Хафтара
Прохожие на Красной площади в Москве
В США нашли виновника в том, что "Россия опять выигрывает"
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров назначил исполняющего обязанности руководителя Чечни
Пуск высокоточной крылатой ракеты с корабля
Немецкое СМИ назвало проект российского авианосца ошеломительным
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
"Не все получилось". Почему Медведева отправили в отставку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
04:28В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
04:23В США ждут ускорения роста экономики из-за соглашения с Китаем и USMCA
04:15В Палестине считают, что у США нет плана по урегулированию в регионе
04:04В Японии выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа
03:54Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России
03:47В Египте задержали членов "турецкого информационного комитета"
03:40США возобновили совместные операции с Ираком против ИГ*, сообщает СМИ
03:26Кудрин предложил строго определить основания для отставки премьера
Лента новостейМолния