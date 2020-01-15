Минтруд оценил возможность снижения уровня бедности населения вдвое

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Снижение уровня бедности населения в два раза к 2024 году, экономический рост и подъем благосостояния граждан являются достижимыми целями, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.
"Конечно же, все национальные проекты, в принципе вся цель всех существующих национальных проектов – это достижение экономического роста и благосостояния наших граждан. Снижение бедности в два раза к 2024 году – это цель национального проекта. Справедлива ли она, достижима ли? Мы считаем, достижима. Если мы будем отчетливо представлять себе инструментарий и механизмы, как мы будем этих целей добиваться", - рассказал Вовченко во время выступления на Гайдаровском форуме, организатором которого в этом году выступает РАНХиГС.
17 октября 2019, 13:47"Комплексная задача". В России назвали рецепт по борьбе с бедностью
Основным драйвером и локомотивом доходов граждан, по словам Вовченко, является заработная плата и трудовая деятельность.
"Если мы будем говорить о каких-то социальных пособиях, сейчас тоже теория такая часто упоминается, давайте пособия будем по бедности платить, и все у нас будет хорошо и замечательно. У нас в составе доходов доля социальных пособий - 4,4%. Это до каких надо увеличивать социальные пособия, чтобы хоть какое-то влияние в целом оказывало на доходы? Это смешно", - добавил Вовченко.
18 декабря 2019, 16:06Сенаторы предложили принять долгосрочную стратегию народосбережения