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Минтруд оценил возможность снижения уровня бедности населения вдвое
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РИА Новости

Минтруд оценил возможность снижения уровня бедности населения вдвое

10:47 15.01.2020 (обновлено: 16:20 15.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловАлексей Вовченко
Алексей Вовченко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Снижение уровня бедности населения в два раза к 2024 году, экономический рост и подъем благосостояния граждан являются достижимыми целями, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.
"Конечно же, все национальные проекты, в принципе вся цель всех существующих национальных проектов – это достижение экономического роста и благосостояния наших граждан. Снижение бедности в два раза к 2024 году – это цель национального проекта. Справедлива ли она, достижима ли? Мы считаем, достижима. Если мы будем отчетливо представлять себе инструментарий и механизмы, как мы будем этих целей добиваться", - рассказал Вовченко во время выступления на Гайдаровском форуме, организатором которого в этом году выступает РАНХиГС.
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Основным драйвером и локомотивом доходов граждан, по словам Вовченко, является заработная плата и трудовая деятельность.
"Если мы будем говорить о каких-то социальных пособиях, сейчас тоже теория такая часто упоминается, давайте пособия будем по бедности платить, и все у нас будет хорошо и замечательно. У нас в составе доходов доля социальных пособий - 4,4%. Это до каких надо увеличивать социальные пособия, чтобы хоть какое-то влияние в целом оказывало на доходы? Это смешно", - добавил Вовченко.
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Алексей ВовченкоМинистерство труда и социальной защиты РФРоссияОбщество
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