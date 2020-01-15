Минтруд оценил возможность снижения уровня бедности населения вдвое

"Конечно же, все национальные проекты, в принципе вся цель всех существующих национальных проектов – это достижение экономического роста и благосостояния наших граждан. Снижение бедности в два раза к 2024 году – это цель национального проекта. Справедлива ли она, достижима ли? Мы считаем, достижима. Если мы будем отчетливо представлять себе инструментарий и механизмы, как мы будем этих целей добиваться", - рассказал Вовченко во время выступления на Гайдаровском форуме, организатором которого в этом году выступает РАНХиГС.