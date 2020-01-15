Бенедикт XVI отказался от авторства книги о целибате

РИМ, 15 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский на покое Бенедикт XVI отказался от авторства книги по актуальным проблемам церковной жизни, которую подготовил к печати глава ватиканской конгрегации богослужения и дисциплины таинств кардинал Робер Сара, сообщил журналистам префект папского дома архиепископ Георг Генсвайн.

Книга должна была выйти в свет 15 января во французском издательстве Fayard за двумя подписями - почетного понтифика и видного куриального кардинала. Накануне некоторые СМИ распространили небольшие отрывки из этого труда, в частности, опубликовали заявление Бенедикта XVI относительно необходимости сохранения института целибата (безбрачия католических священников). По мнению 92-летнего Йозефа Ратцингера, который в феврале 2013 года отрекся от Апостольского престола, целибат "необходим, чтобы наш путь к Богу мог оставаться основой нашей жизни".

Эти публикации вызвали оживленную дискуссию в католических кругах. Некоторые обозреватели попытались в этой связи противопоставить позиции нынешнего Папы Римского Франциска и его предшественника по вопросу о целибате. Речь, в частности, шла о том, что в заключительном документе состоявшегося в октябре в Ватикане Синода епископов по проблемам Амазонии указывалось на возможность введения особого режима рукоположения духовенства в данном регионе. Предлагалось, в частности, изучить вопрос о том, чтобы достойные и благочестивые диаконы, имеющие семью, могли стать священниками, несмотря на институт целибата. Это предложение было связано с тем, что одной из наиболее серьезных проблем Римско-католической церкви в Амазонии является острая нехватка духовенства.

Во вторник Генсвайн, который долгие годы является ближайшим сотрудником Бенедикта XVI, заявил, что по указанию почетного понтифика попросил снять его имя с подготовленной к печати книги, а также отозвать его подпись под введением и заключением. При этом архиепископ пояснил, что речь идет о "недоразумении". По его словам, папа действительно написал указанные тексты, однако он не предполагал их использования для издания книги в соавторстве и не знакомился с проектом данного издания.

Ранее Сара обнародовал свою переписку с Бенедиктом XVI, из которой следует, что почетный понтифик направил ему свой текст и указал, что он может быть использован кардиналом "в предусмотренной форме".