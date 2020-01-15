Эксперт оценил перспективы конференции по Ливии в Берлине

"Хафтар пока еще формально не давал согласия на участие в конференции. Но даже если он приедет, думаю, что в Берлине ничего не произойдет. Там подтвердят позиции московской встречи о том, что надо утвердить режим прекращения огня, отвести войска, поставить наблюдателей.... Хоть и ничего потрясающего ждать от берлинской встречи не приходится, мне кажется, что двухтактность Москвы и Берлина положит начало цепочке встреч и переговоров и, возможно, действий, которые нас к чему-нибудь приведут. Но до тех пор, пока второй стороной выступает Хафтар, никаких компромиссных уступок от него не будет. Он не пойдет ни на что", - резюмировал собеседник агентства.