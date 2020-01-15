Эксперт оценил перспективы конференции по Ливии в Берлине

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин не ждет прорыва от ливийской конференции в Берлине, даже если в ней примет участие командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, и считает, что военачальник вряд ли пойдет на компромиссы и уступки.
"Девятнадцатого января пройдет конференция в Берлине, куда пригласили и (возглавляющего Правительство национального согласия Файеза) Сарраджа, и Хафтара. Мы помним, что изначально эта конференция планировалась без сторон конфликта и имела задачу согласовать позицию внешних игроков в этом процессе, по словам, конечно, европейцев. Но после беседы (лидеров РФ и Германии) Путина и Меркель решили, что будут приглашать и того, и другого. Ждать легких побед от конференции не стоит", - сказал РИА Новости Чупрыгин.
По его мнению, документ, который был предложен к подписанию в Москве, содержит несколько пунктов, под которыми Хафтар не подпишется никогда.
"Это отвод ливийской национальной армии от Триполи и Сирта на позиции 4 апреля 2019 года, назначение в новом предполагаемом правительстве Файеза Сарраджа главнокомандующим вооруженными силами. На это Хафтар никогда не согласится, он потратил слишком много сил, средств и энергии на то, чтобы прийти туда, куда он пришел сейчас. И, очевидно, у него перед глазами маячит близкая победа, хотя, объективно говоря, в сложившейся ситуации победа ему не светит", - отметил эксперт.
В том, что Хафтар обязательно приедет в Берлин, у собеседника агентства уверенности нет.
"Хафтар пока еще формально не давал согласия на участие в конференции. Но даже если он приедет, думаю, что в Берлине ничего не произойдет. Там подтвердят позиции московской встречи о том, что надо утвердить режим прекращения огня, отвести войска, поставить наблюдателей.... Хоть и ничего потрясающего ждать от берлинской встречи не приходится, мне кажется, что двухтактность Москвы и Берлина положит начало цепочке встреч и переговоров и, возможно, действий, которые нас к чему-нибудь приведут. Но до тех пор, пока второй стороной выступает Хафтар, никаких компромиссных уступок от него не будет. Он не пойдет ни на что", - резюмировал собеседник агентства.
Чупрыгин подчеркнул, что вокруг Хафтара есть сплоченная группа людей, которой это невыгодно.
В понедельник в Москве прошли межливийские переговоры с участием представителей РФ и Турции. Основными вопросами стали параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между Правительством национального согласия Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Хафтаром.
Вчера, 01:09В ЕС прокомментировали ситуацию в Ливии
Информированный ливийский источник сообщил, что Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.
14 января, 17:53Московская ошибка фельдмаршала Хафтара