Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-15T10:41+0300
https://ria.ru/20200115/1563430780.html
Медведев поздравил композитора Максима Дунаевского с юбилеем
https://cdn24.img.ria.ru/images/20446/42/204464212_0:0:2985:1680_1036x0_80_0_0_8607b06e2d3f09266687e4ded6212309.jpg
РИА Новости

Медведев поздравил композитора Максима Дунаевского с юбилеем

10:41 15.01.2020
479
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЮбилейный вечер "Кино между адом и раем", посвященный 75-летию народного артиста России, кинорежиссера Александра Митты
Юбилейный вечер Кино между адом и раем, посвященный 75-летию народного артиста России, кинорежиссера Александра Митты
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил композитора Максима Дунаевского с юбилеем, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Российский композитор Максим Дунаевский отмечает в среду 75-летие.
"Отечественный театр и кинематограф невозможно представить без произведений Максима Дунаевского. В ваших удивительно красивых, проникновенных, добрых мелодиях – романтика дальних странствий, смелость и благородство, искренние чувства. Эти песни неподвластны времени", - говорится в телеграмме.
Премьер добавил, что творчество Дунаевского – пример многогранности таланта, поразительной работоспособности.
Композитор Максим Дунаевский
Вчера, 03:50
Биография Максима Дунаевского
Российский композитор, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Исаакович Дунаевский родился 15 января 1945 года. Он написал музыку к фильмам и сериалам "Танцуй со мной" (1999), "Граница. Таежный роман" (2000), "Утесов. Песня длиною в жизнь" (2006), "Парк советского периода" (2006), "Без правил" (2011), "Боцман Чайка" (2014), "Полный вперед" (2014), "О любви" (2016), "Зеленый фургон" (2019) и др.
800002
Обсудить 0
КультураМаксим ДунаевскийДмитрий Медведев
Рекомендуем
Празднование юбилея народного артиста России Николая Караченцова в Московском театре Эстрады
Путин поздравил композитора Максима Дунаевского с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Ежегодные послания президента Федеральному Собранию
Композитор Максим Дунаевский
Биография Максима Дунаевского
Конституция Российской Федерации. 1993 год
Порядок внесения изменений в Конституцию Российской Федерации
Парад в Пекине в честь 70-летия образования КНР
Китайский ядерный потенциал
Математик С.Ковалевская
Биография Софьи Ковалевской
IX Гайдаровский форум. 16 января 2018
Гайдаровский форум
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Биография Дмитрия Медведева
Никита Михалков
Михалков добился регистрации бренда с образом Никиты Бесогона
Певец Александр Серов
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Михаил Мишустин
Биография Михаила Мишустина
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев перед встречей с членами правительства РФ
Правительство России уходит в отставку
Пуск высокоточной крылатой ракеты с корабля
Немецкое СМИ назвало проект российского авианосца ошеломительным
Столица Мальты Валлетта
Мальта назвала российских обладателей ее "золотых паспортов"
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
04:28В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
04:23В США ждут ускорения роста экономики из-за соглашения с Китаем и USMCA
04:15В Палестине считают, что у США нет плана по урегулированию в регионе
04:04В Японии выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа
03:54Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России
03:47В Египте задержали членов "турецкого информационного комитета"
03:40США возобновили совместные операции с Ираком против ИГ*, сообщает СМИ
03:26Кудрин предложил строго определить основания для отставки премьера
Лента новостейМолния