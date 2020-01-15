МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил композитора Максима Дунаевского с юбилеем, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Российский композитор Максим Дунаевский отмечает в среду 75-летие.
"Отечественный театр и кинематограф невозможно представить без произведений Максима Дунаевского. В ваших удивительно красивых, проникновенных, добрых мелодиях – романтика дальних странствий, смелость и благородство, искренние чувства. Эти песни неподвластны времени", - говорится в телеграмме.
Премьер добавил, что творчество Дунаевского – пример многогранности таланта, поразительной работоспособности.
Вчера, 03:50Биография Максима Дунаевского
Российский композитор, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Исаакович Дунаевский родился 15 января 1945 года. Он написал музыку к фильмам и сериалам "Танцуй со мной" (1999), "Граница. Таежный роман" (2000), "Утесов. Песня длиною в жизнь" (2006), "Парк советского периода" (2006), "Без правил" (2011), "Боцман Чайка" (2014), "Полный вперед" (2014), "О любви" (2016), "Зеленый фургон" (2019) и др.