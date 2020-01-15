Михалков добился регистрации бренда с образом Никиты Бесогона

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Роспатент согласился зарегистрировать изображение раннехристианского святого Никиты Бесогона как товарный знак компании режиссера Никиты Михалкова ООО "Бесогон", передает корреспондент РИА Новости из зала Суда по интеллектуальным правам.

"Роспатент считает возможным провести регистрацию на имя заявителя оспариваемого товарного знака", - заявил представитель ведомства в суде.

В связи с признанием иска суд удовлетворил заявленные требования. "Обязать зарегистрировать изображение как товарный знак", - решил судья. Он также обязал ведомство выплатить компании 3 тысячи рублей, потраченных на подачу иска.

По его словам, такое решение не будет противоречить общественным интересам. К такому мнению ведомство пришло, изучив сделанные по запросу суда мнения ученых, в том числе из духовных академий.

Как следует из материалов суда и Роспатента, компания Михалкова пыталась зарегистрировать бренд, включающий "стилизованное изображение человека и фантазийного животного, а также ветки дерева в двойной рамке, из которых внутренняя имеет форму арки, а внешняя - форму прямоугольника".

Заявитель объяснял свой интерес тем, что использует данное изображение с 2014 года в авторской программе Михалкова "Бесогон.ТВ" на телеканале "Россия 24". Он также указывал, что в христианской литературе Никита Бесогон не упоминался с начала XVIII века, Русской православной церковью не канонизирован и почитался исключительно в старообрядческой церкви до конца XIX века.