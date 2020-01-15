В Кизляре завели дело после отравления 44 человек питьевой водой

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Следователи завели дело после того, как в больницу дагестанского Кизляра обратились более 40 человек с жалобами на отравление, сообщает в среду СК РФ.
По версии следствия, с 6 по 14 января в приемное отделение Кизлярской центральной городской больницы обратились 44 человека с жалобами на боли в области живота и рвоту. Среди больных примерно 10 детей. Врачи установили предварительный диагноз "острая кишечная инфекция", пострадавших госпитализировали.
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"Следственными органами СК РФ по Республике Дагестан по факту отравления жителей города Кизляра питьевой водой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.
Предварительно, причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода, которая подается в дома горожан по водопроводным линиям.
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Ранее администрация города сообщила, что несколько человек госпитализированы в дагестанском Кизляре с симптомами кишечной инфекции. Сообщалось, что некоторые из пострадавших проживают недалеко от больницы, в том районе, где был прорыв водопроводной трубы, и потому есть подозрение, что заболевание связано с употреблением сырой воды.
По данным администрации, в районе прорыва водопроводной линии жильцы прилегающих к территории домов незаконно проложили канализационные трубы. Как отмечала администрация, жильцы якобы сливали свои стоки в технический желоб, где проходила водопроводная пластиковая труба. Именно повреждение этой трубы и могло послужить заражению воды инфекцией.