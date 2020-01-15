Роспотребнадзор оценил вероятность развития эпидемии птичьего гриппа

Хуже Эболы: человечество атакует новый вирус-убийца Пока вы думаете, делать прививку от гриппа или нет, вирусологи всего мира готовятся к отражению новой смертельной пандемии. Что это будет – никто не знает, но прогнозируют, что пострашнее Эболы.