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Роспотребнадзор оценил вероятность развития эпидемии птичьего гриппа
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РИА Новости

Роспотребнадзор оценил вероятность развития эпидемии птичьего гриппа

10:34 15.01.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКурицы
Курицы
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Курицы. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Риск эпидемии птичьего гриппа, который распространен в Европе, низкий, так как ни одного случая заражения человека вирусом пока не зарегистрировано, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее Роспотребнадзор предупреждал россиян о вспышке птичьего гриппа в Польше и рекомендовал при поездке в эту страну избегать контактов с животными на рынках и открытых водоемах.
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"Несмотря на то, что большое количество людей подвергалось профессиональному воздействию инфекционного материала при борьбе со вспышками птичьего гриппа, в мире не зарегистрировано ни одного случая заражения человека вирусом гриппа A(H5N8), поэтому риск пандемии именно для этого вируса гриппа птиц считается очень низким", - говорится в сообщении.
Информация о генетических особенностях нового вируса гриппа птиц, вызвавших вспышки в Польше, Венгрии и Словакии, пока недоступна, поэтому делать окончательные выводы о свойствах вируса преждевременно, пояснили в пресс-службе.
"Однако известно, что в 2019 году штаммы вируса гриппа A(H5N8) не демонстрировали эволюционного развития в сторону увеличения риска заражения человека",- подчеркнули в ведомстве.
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На территории России во второй половине 2019 года и начале 2020 вспышки вируса гриппа птиц зарегистрировано не было, добавили в пресс-службе.
Однако из-за высокой возможности вирусов гриппа птиц распространяться с дикими перелётными птицами, вероятность заражения птиц велика для Юго-Западных регионов России, пояснили в Роспотребнадзоре.
"В России ведется постоянный мониторинг вируса гриппа птиц с пандемическим потенциалом в регионах, находящихся на пролетных путях мигрирующей птицы. Ситуация находится постоянно под контролем служб ветеринарного и санитарного контроля", - отметили в ведомстве.
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