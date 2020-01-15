Пропавшую в Чебоксарах неделю назад 14-летнюю девочку нашли мертвой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Тело 14-летней девочки, пропавшей неделю назад в Чебоксарах, обнаружили в результате поисков, причина смерти выясняется, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Чувашской Республике.
Информация о том, что девочка-подросток ушла из дома 8 января и не вернулась, была опубликована в группе "Лиза Алерт Чувашия" в соцсети "ВКонтакте". Поиски пропавшей велись в течение недели.
"Тело девочки обнаружили вечером 14 января. Следователи СК проводят проверку, выясняются обстоятельства произошедшего. Причина смерти подростка будет названа после проведения экспертизы", - заявили агентству в региональном СУСК.
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