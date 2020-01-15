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В аэропорту Мельбурна отменили около 50 рейсов из-за смога от пожаров
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РИА Новости

В аэропорту Мельбурна отменили около 50 рейсов из-за смога от пожаров

10:29 15.01.2020 (обновлено: 10:54 15.01.2020)
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© REUTERS / AAP Image/Kelly BarnesТушение лесных пожаров в Австралии
Тушение лесных пожаров в Австралии
© REUTERS / AAP Image/Kelly Barnes
Тушение лесных пожаров в Австралии. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Работа аэропорта в австралийском Мельбурне нарушена в связи с плохой видимостью, вызванной смогом от лесных пожаров, отменено около 50 внутренних рейсов, сообщает издание Australian.
По словам представителя аэропорта, около 50 рейсов, как прибывающих, так и отправляющихся из аэропорта, были отменены, еще десятки рейсов вылетают с задержкой. Большинство отмен коснулось рейсов между Мельбурном и Сиднеем.
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Причиной нарушения работы аэропорта стали ухудшенная из-за дыма видимость и штормовой ветер, отмечается в Twitter воздушной гавани.
В Австралии в результате природных пожаров, которые начались еще в сентябре 2019 года и до сих по не потушены, выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 27 человек, уничтожил более 2 тысяч домов. По оценкам университета Сиднея, погибли более 1 миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно.
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