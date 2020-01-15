В Саратовской области три человека пострадали в ДТП с автобусом

"Примерно около 09.00 (8.00 мск) на 263-м километре автодороги Саратов - Сызрань - Саратов - Волгоград - автобус марки Лиаз под управлением водителя 1973 года рождения, по предварительным данным, допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением водителя 1968 года рождения. В автомобиле три человека получили травмы", - сказали в пресс-службе.

В областной службе спасения РИА Новости уточнили, что автобус не является рейсовым, предварительно, в нем находились военнослужащие, никто из них не пострадал. "Три человека из легкового автомобиля в состоянии средней степени тяжести бригадами скорой медицинской помощи и областной службы спасения доставлены в больницу", - отметил собеседник агентства.