Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-15T10:36+0300
https://ria.ru/20200115/1563430139.html
В Саратовской области три человека пострадали в ДТП с автобусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/155155/65/1551556564_125:0:2951:1590_1036x0_80_0_0_5bc6c74ab908e84291dafae2fa021b2c.jpg
РИА Новости

В Саратовской области три человека пострадали в ДТП с автобусом

10:29 15.01.2020 (обновлено: 10:36 15.01.2020)
572
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 15 янв - РИА Новости. Автобус в среду столкнулся с легковым автомобилем на трассе в Саратовском районе Саратовской области, в результате пострадали три человека, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.
"Примерно около 09.00 (8.00 мск) на 263-м километре автодороги Саратов - Сызрань - Саратов - Волгоград - автобус марки Лиаз под управлением водителя 1973 года рождения, по предварительным данным, допустил столкновение с автомобилем Toyota под управлением водителя 1968 года рождения. В автомобиле три человека получили травмы", - сказали в пресс-службе.
В областной службе спасения РИА Новости уточнили, что автобус не является рейсовым, предварительно, в нем находились военнослужащие, никто из них не пострадал. "Три человека из легкового автомобиля в состоянии средней степени тяжести бригадами скорой медицинской помощи и областной службы спасения доставлены в больницу", - отметил собеседник агентства.
Автомобили полиции
26 декабря 2019, 20:51
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
010100
Обсудить 0
Саратовская областьПроисшествия
Рекомендуем
Последствия ДТП на 263-м километре автодороги Саратов - Сызрань - Саратов - Волгоград
Стали известны подробности ДТП под Саратовом
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Под Волгоградом пьяный мотоциклист без прав сбил женщину с коляской
Автомобили скорой помощи
В Югре три человека пострадали при столкновении автобуса и грузовика
Последствия ДТП на 5 километре автодороги Кузовлево-Светлый
В Томской области опрокинулся автобус с девятью пассажирами
Певец Александр Серов
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Техника МЧС РФ
В поселке Приангарья сняли введенный из-за угрозы подтопления режим ЧС
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Пропавшую в Чебоксарах неделю назад 14-летнюю девочку нашли мертвой
Статуя Фемиды в суде
В Петербурге эвакуируют суды из-за сообщений о минировании
Свиньи в стойле
В Приморье выявили новый очаг африканской чумы свиней
ДТП на 174 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск с автобусом
В Тюменской области автобус улетел в кювет после ДТП с автокраном
Самолет авиакомпании Delta Airlines во время сброса авиатоплива перед аварийной посадкой в международном аэропорту Лос-Анджелеса. 14 января 2020
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Иосиф Кобзон
Суд рассмотрит дело картежника, проигравшего $25 млн Иосифа Кобзона
Полицейский автомобиль
Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной
Офис Microsoft на Манхэттене
Прекращение поддержки Windows 7 грозит банкам проблемами
Полицейский
В Бурятии начали проверку после лихачества свадебного кортежа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
04:28В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
04:23В США ждут ускорения роста экономики из-за соглашения с Китаем и USMCA
04:15В Палестине считают, что у США нет плана по урегулированию в регионе
04:04В Японии выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа
03:54Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России
03:47В Египте задержали членов "турецкого информационного комитета"
03:40США возобновили совместные операции с Ираком против ИГ*, сообщает СМИ
03:26Кудрин предложил строго определить основания для отставки премьера
Лента новостейМолния