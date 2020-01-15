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2020-01-15T10:29+0300
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Украина попросила Иран передать бортовые самописцы сбитого Boeing
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РИА Новости

Украина попросила Иран передать бортовые самописцы сбитого Boeing

10:28 15.01.2020 (обновлено: 10:29 15.01.2020)
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
КИЕВ, 15 янв – РИА Новости. Офис генпрокурора Украины и Служба безопасности страны обратились в компетентные органы Ирана с просьбой передать украинским правоохранителям бортовые самописцы сбитого возле Тегерана Boeing, сообщила в среду пресс-служба офиса генпрокурора.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. По официальным данным, погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Ирана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Назначенный Верховной Радой исполняющим обязанности президента Украины Александр Турчинов на заседании Верховной Рады Украины. 3 июня 2016
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"Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев с самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который выполнял рейс PS752 Тегеран-Киев и был сбит иранскими военными", - говорится в сообщении офиса в Telegram-канале.

В офисе заявили, что украинская сторона принимает все меры для обеспечения надлежащей расшифровки бортовых самописцев и сохранения доказательств в расследовании обстоятельств авиакатастрофы.
Больше, чем преступление. Иран обвинили в атаке на Боинг по ошибке
10 января, 16:41Акценты
Больше, чем преступление. Иран обвинили в атаке на Boeing по ошибкеИз доказательств – невнятное видео в темном небе и некие разведданные, что добывались там же, где содержимое пробирки Пауэлла. Но версию о случайном попадании иранской ракеты российского производства в украинский Boeing запад все равно назначает рабочей.
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Boeing 737-800Международные авиалинии УкраиныВладимир ЗеленскийКрушение украинского самолета в ИранеГенеральная прокуратура РФИранУкраинаВ мире
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