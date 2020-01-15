Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-15T10:25+0300
https://ria.ru/20200115/1563429920.html
Путин поздравил композитора Максима Дунаевского с юбилеем
https://cdn23.img.ria.ru/images/19100/39/191003923_0:914:1338:1667_1036x0_80_0_0_2d7c83f216930fab58855290c8096b98.jpg
РИА Новости

Путин поздравил композитора Максима Дунаевского с юбилеем

10:21 15.01.2020 (обновлено: 10:25 15.01.2020)
1162
© Газета "Московская правда" / Перейти в фотобанкПразднование юбилея народного артиста России Николая Караченцова в Московском театре Эстрады
Празднование юбилея народного артиста России Николая Караченцова в Московском театре Эстрады
© Газета "Московская правда"
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора, народного артиста России Максима Дунаевского, отметив, что его музыкальные произведения украшают многие фильмы и спектакли, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Российский композитор Максим Дунаевский отмечает в среду 75-летие.
"Вы достойно продолжили семейные традиции служения искусству и отечественной культуре, вложили свой талант, душу и неиссякаемую энергию в создание замечательных музыкальных произведений, которые занимают особое место в репертуаре известных исполнителей, украшают многие фильмы и спектакли", - говорится в сообщении.
Композитор Максим Дунаевский
Вчера, 03:50
Биография Максима Дунаевского
Президент отметил важность того, что Дунаевский и сегодня посвящает себя любимому делу, активно участвует в значимых общественных, благотворительных проектах.
Российский композитор, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Исаакович Дунаевский родился 15 января 1945 года. Он написал музыку к фильмам и сериалам "Танцуй со мной" (1999), "Граница. Таежный роман" (2000), "Утесов. Песня длиною в жизнь" (2006), "Парк советского периода" (2006), "Без правил" (2011), "Боцман Чайка" (2014), "Полный вперед" (2014), "О любви" (2016), "Зеленый фургон" (2019) и др.
700020
Обсудить 0
КультураМаксим ДунаевскийВладимир ПутинРоссия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Ежегодные послания президента Федеральному Собранию
Парад в Пекине в честь 70-летия образования КНР
Китайский ядерный потенциал
Юбилейный вечер Кино между адом и раем, посвященный 75-летию народного артиста России, кинорежиссера Александра Митты
Медведев поздравил композитора Максима Дунаевского с юбилеем
IX Гайдаровский форум. 16 января 2018
Гайдаровский форум
Композитор Максим Дунаевский
Биография Максима Дунаевского
Гомельская нефтеперекачивающая станция
В Белоруссии опубликовали указ о введении налога на транзит нефти
Сотрудник полиции
В Татарстане три человека погибли при столкновении легковушек
Певец Александр Серов
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Конституция Российской Федерации. 1993 год
Порядок внесения изменений в Конституцию Российской Федерации
Математик С.Ковалевская
Биография Софьи Ковалевской
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
В Госдуме оценили идею списать долги россиян по кредитам
Ребенок в больнице
Родители живущей в ПМЦ девочки назвали условие, при котором заберут ее
Михаил Мишустин
Биография Михаила Мишустина
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Пропавшую в Чебоксарах неделю назад 14-летнюю девочку нашли мертвой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:16В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в России в феврале
05:13В Японии создали кризисный отдел из-за случая пневмонии нового типа
05:09Вашингтон и Сеул не смогли договориться о разделении военных расходов
05:06В Сирии боевики продолжают обстреливать населенные пункты под Алеппо
05:03Глава МИД Пакистана заявил, что на встрече с Помпео обсудит Иран
05:02Жириновский ответил на вопрос о намерении посадить Соловьева в тюрьму
04:57В Хабаровском крае посчитали, сколько региону нужно на детские пособия
04:47Машков прокомментировал то, что "Дылда" не стала номинантом на "Оскар"
04:41Ъ: Медведев планировал реформу политической системы
04:39Роскосмос нашел способ помешать спутникам-шпионам следить за Россией
04:36В Бейруте армия взяла под контроль район около российского посольства
04:32В Палестине рассказали о перспективах переговоров с Израилем
04:28В Палестине назвали темы, которые будут обсуждать Путин и Аббас
04:23В США ждут ускорения роста экономики из-за соглашения с Китаем и USMCA
04:15В Палестине считают, что у США нет плана по урегулированию в регионе
04:04В Японии выявили первый случай заболевания коронавирусом нового типа
03:54Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России
03:47В Египте задержали членов "турецкого информационного комитета"
03:40США возобновили совместные операции с Ираком против ИГ*, сообщает СМИ
03:26Кудрин предложил строго определить основания для отставки премьера
Лента новостейМолния