Путин поздравил композитора Максима Дунаевского с юбилеем

"Вы достойно продолжили семейные традиции служения искусству и отечественной культуре, вложили свой талант, душу и неиссякаемую энергию в создание замечательных музыкальных произведений, которые занимают особое место в репертуаре известных исполнителей, украшают многие фильмы и спектакли", - говорится в сообщении.

Президент отметил важность того, что Дунаевский и сегодня посвящает себя любимому делу, активно участвует в значимых общественных, благотворительных проектах.

Российский композитор, художественный руководитель Московской областной филармонии Максим Исаакович Дунаевский родился 15 января 1945 года. Он написал музыку к фильмам и сериалам "Танцуй со мной" (1999), "Граница. Таежный роман" (2000), "Утесов. Песня длиною в жизнь" (2006), "Парк советского периода" (2006), "Без правил" (2011), "Боцман Чайка" (2014), "Полный вперед" (2014), "О любви" (2016), "Зеленый фургон" (2019) и др.