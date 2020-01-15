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2020-01-15T10:18+0300
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В Москве два суда эвакуируют из-за сообщений о минировании
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РИА Новости

В Москве два суда эвакуируют из-за сообщений о минировании

10:18 15.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Останкинский и Чертановский районные суды Москвы эвакуируют из-за сообщений о заложенном взрывном устройстве, рассказали РИА Новости в пресс-службах судов.
"Сотрудники и посетители суда эвакуированы из зданий", - отметили в пресс-службе.
Статуя Фемиды в суде
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В Петербурге эвакуируют суды из-за сообщений о минировании
На месте работают представители профильных служб.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
Самые же масштабные эвакуации прошли в России осенью 2017 года, когда волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов и затронула почти 2 миллиона человек. Было возбуждено около двух сотен уголовных дел, однако о задержаниях по ним не сообщалось.
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