В Москве два суда эвакуируют из-за сообщений о минировании

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.

Самые же масштабные эвакуации прошли в России осенью 2017 года, когда волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов и затронула почти 2 миллиона человек. Было возбуждено около двух сотен уголовных дел, однако о задержаниях по ним не сообщалось.